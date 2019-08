Bildungsprojekt trägt Früchte

Eldagsen

„Auf Augenhöhe“: Unter diesem Motto stand der Afrikasonntag der St.-Alexandri-Gemeinde Eldagsen. Frisch zurückgekehrt aus dem tansanischen Partnerkirchenkreis des Kirchenkreises Laatzen-Springe konnte Ulrike Meusel von den Erlebnissen und Erfahrungen eines Schülerprojektes berichten, das die Tansaniagruppe der Alexandri-Gemeinde schon lange unterstützt.

Eine neue Küche, eine Mensa, neue Sanitäranlagen: „Die Secondary School in Kibakwe ist unglaublich vorangekommen“, berichtete Meusel von dem Wachsen und Gedeihen jener Schule in dem Bildungsprojekt, für die es etwa 100 Patenschaften gibt.

Inzwischen besuchen rund 1300 Kinder und Jugendliche die Schule. „Etliche haben schon Abitur gemacht und studieren“, so Meusel. Und auch eine andere Schule in der Gegend sowie ein Kindergarten in Kibakwe seien auf einem sehr guten Weg. „Für den Kindergarten konnten wir vor Ort Möbel bei einem heimischen Tischler bestellen“, erzählte Meusel.

Unterstützung gilt dem Bildungsprojekt

Doch es galt dort auch, die Ziele der Unterstützung aus dem Laatzener-Springer Kirchenkreis gegenüber dem neuen Superintendenten im tansanischen Kirchenkreis Wotta, Florence Chambulik, sowie dem neuen Pastor Jona Kidunja, noch einmal deutlich zu formulieren. Dort erhoffe man sich nämlich finanzielle Hilfe auch auf anderen Ebenen. „Wir werden jedoch ausschließlich am Thema Bildung festhalten“, sagte Meusel.

Wichtig in allen Bereichen seien der Austausch und das Gespräch, so Meusel. Denn wenn die eine Seite die andere entwickeln möchte, sei dies keine Partnerschaft auf Augenhöhe. An vorhandene Strukturen in afrikanischen Gesellschaften anzuknüpfen, sei unabdingbar, um nachhaltig zu denken, machte Julia Pankonin in einem gemeinsamen Predigtteil mit Lara Kuhlmann deutlich. Die beiden jungen Frauen waren als Mitglieder der Tansaniagruppe vor neun Jahren in dem ostafrikanischen Land zu Gast. „Wir denken oft daran zurück und freuen uns, dass sich so viel verändert hat“, so Pankonin.

Von der Kolonialisierung zur Bildungspartnerschaft

Mit dem Bau einer Eisenbahnstrecke nahe Kibakwe werde voraussichtlich auch ein Wirtschaftswachstum einhergehen und menschenwürdige Arbeitsplätze schaffen, so Lara Kuhlmann. In einem pantomimischen Anspiel setzten Gabi Niedernolte und Heike Riemer die Entwicklung von einstiger Kolonialisierung bis zu einer Beziehung und tatsächlichen Partnerschaft in Szene. Gekleidet in Schwarz und Weiß brachten sie eindrucksvoll die geopolitische Rollenverteilung zum Ausdruck und ernteten dafür viel Applaus.

Neben Grüßen von vielen Menschen aus dem Kirchenkreis Wotta hatte Ulrike Meusel auch ein Geschenk an Superintendenten Detlef Brandes im Gepäck: Er freute sich über eine handgeschnitzte Arche Noah – samt Taube und Elefanten.

Mit dem tansanischen Lied „Asante sana Yesu“, zu deutsch: Ich denke dir, Jesus, endete der Familiengottesdienst beim Afrikasonntag. Und ganz so, wie es üblich ist in Tansania, brachten die Gottesdienstbesucher singend ihre Kollekte nach vorne in zwei Körbchen.

Bei Bratwürstchen und Getränken ließen Tansaniagruppe und Gemeindeglieder den Afrikasonntag ausklingen.

Von Anne Brinkmann-Thies