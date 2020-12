Springe

Die Region will drei Jahre lang auf ausgewählten Kreisstraßen Tempo 30 anordnen. Und so testen, was die Reduzierung für Sicherheit, Lärmschutz und Umweltbelastung bedeutet.

Man wolle am Ende rund 100 Strecken regionsweit auswählen, heißt es bei der Region Hannover. „Weit über 100“ Bewerbungen seien eingegangen – darunter auch sieben Strecken aus Springe: Neben der Klosterstraße in Eldag-sen stehen auch die Steinhauerstraße ( Völksen), die Lüderser Straße ( Bennigsen), Zum Saupark (Alvesrode), der Bereich Drüstenstraße, Hallerburger Straße und Alte Dorfstraße in Alferde, die Rodelandstraße in Mittelrode und Am Thie (Boitzum) auf dem Zettel.

Doch nach dem Okay aus den Ortsräten fehlte noch der formelle Beschluss des Verwaltungsausschusses zur Teilnahme. Der kam am Donnerstagabend und muss nun zur Region übermittelt werden. Erst danach, so Sprecher Klaus Abelmann, fange man auch auf den in Springe ausgesuchten Straßen mit den andernorts bereits laufenden Voraberhebungen der Verkehrszahlen an – an deren Ende die Entscheidung steht, die Strecken ins Programm aufzunehmen – oder auch nicht. „Erste Umsetzungen von Tempo 30 könnten sogar noch in diesem Jahr erfolgen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind“, betont Abelmann. Dass das noch für Springe gilt, scheint eher unwahrscheinlich.

Das Regionsprojekt war aus einem ähnlichen Programm des Landes entstanden, für das sich auch Springe mit zahlreichen Ortsdurchfahrten beworben hatte. Doch aus der gesamten Region wählte das Land am Ende nur die Havelser Straße in Garbsen aus.

Nun gibt es einen neuen Anlauf – allerdings nur für die Kreisstraßen, für die die Region verantwortlich ist. Ortsdurchfahrten wie die Lange Straße in Eldagsen oder der Bereich Osterland/Hauptstraße in Bennigsen liegen in der Zuständigkeit des Landes und kommen darum für das neue Programm nicht infrage.

Von Christian Zett