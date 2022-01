Gestorf

Die Probleme auf der Buslinie 380 halten offenbar an: Seit dem Schulstart am Montag sei der Bus um 7.26 Uhr von der Osterfeldstraße in Gestorf teilweise gar nicht, teilweise mit deutlicher Verspätung, gefahren, berichten zwei Leser dieser Zeitung.

Am Dienstag etwa sei der Bus mit sieben Minuten Verspätung gefahren, eine Liniennummer und das Fahrziel seien nicht angezeigt worden. Am Tag darauf sei der Bus gar nicht gekommen – ein ähnliches Bild am Donnerstag: Zehn Minuten habe sein Sohn vergeblich an der Haltestelle gewartet, bis er sich auf den Weg zurück nach Hause machte. Das Kind sei darauf angewiesen, den 382er-Bus in Bennigsen zu erreichen, um zur KGS Wennigsen zu gelangen. Nach Information des Lesers soll der Bus am Donnerstag mit etwa 13 Minuten Verspätung in Gestorf gewesen sein.

Eine weitere Leserin dieser Zeitung bestätigte am Donnerstag die anhaltenden Probleme auf der Linie; sie habe sich bereits bei Regiobus in Eldagsen beschwert. „Die Kinder sind darauf angewiesen, pünktlich zur Schule zu kommen und wegen der Corona-Tests und Hygieneauflagen müssen sie sogar früher da sein als sonst. So geht das doch nicht.“

„Reines Glücksspiel“

Auch der Gestorfer habe sich mit der Kritik an Regiobus gewandt. Schließlich sei es schon vor den Weihnachtsferien nach der Fahrplanumstellung ein „reines Glücksspiel“ gewesen, dass der Bus überhaupt gefahren ist. Startschwierigkeiten könne er wegen der neuen Fahrer ja verstehen, aber auch sein Verständnis ende irgendwann. Wie berichtet, gab es bei einer EU-weiten Ausschreibung einen Wechsel bei den Subunternehmen. Sowohl bei den Auftragsunternehmen als auch bei Regiobus gab es zuletzt hohe Krankenstände. Regiobussprecher Tolga Otkun sichert zu, die konkreten Fälle überprüfen zu lassen. Regiobus nehme das Thema „sehr ernst“, man wolle nachforschen und gegebenenfalls Kontrollpersonal auf den Fahrten einsetzen. Laut Otkun habe es bei der Fahrt am Donnerstag aber nur etwa acht Minuten Verspätung gegeben, „bedingt durch erhöhtes Verkehrsaufkommen, das wiederum durch einen Pkw, der eine Panne hatte, ausgelöst wurde“. Aber: „Wir kontrollieren weiter.“

„Engpässe“ sind in anderen Kommunen Thema

Die „Engpässe“ bei Regiobus sind auch zu Regionspräsident Steffen Krach durchgedrungen. Gerade die Schulbusse seien besonders "sensibel", auch in anderen Kommunen seien die „Engpässe“ aktuell Thema. „Wenn es die Engpässe gibt, muss es gut kommuniziert werden“, fordert Bürgermeister Christian Springfeld.

Von Saskia Helmbrecht