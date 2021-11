Springe

Es waren ehrliche Tränen: Das Abschiedskonzert für Keno Weber, der Ende des Monats als Leiter der Quilisma-Chöre ausscheidet, hatte sehr viele emotionale Momente. Webers Engagement, seine Förderung und Ausbildung der jungen Sängerinnen und Sänger machten hat den Chor weit über die Landesgrenzen bekannt und beliebt.

Stand zu Beginn des Konzertes in der Aula des Otto-Hanh-Gymnasiums (OHG) das gesangliche Miteinander im Fokus – Weber dirigierte „seinen“ Chor, der aus zahlreichen Ehemaligen bestand, gekonnt souverän – so wurde es am Ende ein überaus tränenreicher Abschied. Auch den jungen Erwachsenen stand das Wasser in den Augen.

Wie es weitergeht, ist noch unklar

Wie geht es nach dem Weggang Webers weiter? Zurzeit herrscht Ratlosigkeit. „Man hat mit uns ein Spiel getrieben, das nicht in Ordnung war“, sagte eine leicht erzürnte Chormanagerin Barbara Waltsgott. Bereits Ende März war der Chorrat an die Öffentlichkeit getreten und hatte versucht, Weber mit dessen hoher Qualifikation als Chorleiter zu behalten. Letztlich vergebene Liebesmüh.

Wenn bislang bei den Quilisma-Konzerten die Säle fast aus allen Nähten platzten, waren am Sonnabendabend wegen der Corona-Auflagen mit 2 G nur 200 Besucher zugelassen. Zwei Einlasskontrollen überprüften den Status der Konzertbesucher. Etwa 50 Sängerinnen und Sänger füllten das Bühnenareal und zeigten einen musikalischen Querschnitt aus ihren Programmen der letzten sieben Jahre.

An markante Werke erinnert

Begonnen mit „Das ewige Leben“ bis zum „Vom Himmel hoch, da komm ich her“: Jedes Projektjahr wurde mit einigen markanten Werken bedacht. In Erinnerung bleiben vor allem „Luther reloaded“ von 2017 mit „Ein feste Burg ist unser Gott“ oder die Aufführung „Glaube, Liebe, Sturz“ aus dem Jahr 2019, ein Musiktheater nach Claudio Monteverdi, das die Aula des OHG zweimal bis an den Rand füllte.

Von lateinischen Chorstücken über englische Texte bis zu barocken deutschen Werken reichte das Gesangsspektrum des Abschiedskonzertes. Doch zunehmend wurde es emotionaler, auch was die Lieder betraf. „Es ist aus, mit meinem Leben. Welt, gute Nacht" verfehlte nicht seine Wirkung.

Stehende Ovationen

Anschließend tauschte Weber unter Jubel aller Anwesenden sein Jackett gegen das Quilisma-Sweatshirt und zeigte sich elegant gelassen. Doch bei „Gedanken sind frei“, als alle Sängerinnen und Sänger die Bühne verlassen und sich im Kreis aufgestellt hatten, brachen alle Dämme. Offensichtlich wurde allen Anwesenden erst richtig bewusst, was an diesem Abend geschah.

Weber stützte sich am Pult ab und hielt eine Hand vors Gesicht. Tränen rollten – bei ihm, den Chormitgliedern und auch bei vielen Konzertbesuchern. Stehende Ovationen, die nicht enden wollten, begleiteten die Protagonisten des Abends in die Nebenräume der Aula.

Weber hinterlässt eine große Lücke beim Quilisma-Chor, die zu schließen schwierig wird.

Von Reinhold Krause