Die Stadt weist Vorwürfe zurück, sie blockiere die Öffnung der Strandbar Citybeach mit bürokratischen Hürden. „Das Gegenteil ist der Fall“, sagt Bürgermeister Christian Springfeld.

Die Bar ist wie im vergangenen Sommer von heimischen Gastronomen und Schaustellern auf einer Fläche im Gewerbegebiet Lausebrink aufgebaut worden. Die Idee war entstanden, weil den Machern wegen coronabedingter Absagen von Veranstaltungen und Volksfesten viele Einnahmen fehlten.

Stadt gab gleich grünes Licht

Die Stadt habe nach Eingang aller Unterlagen „sofort grünes Licht gegeben“, betont Springfeld in einem Beitrag im sozialen Netzwerk Facebook. Am Ball sei nun die Region Hannover, die in Sachen Lärmschutz und Lebensmittelsicherheit entsprechende Entscheidungen treffen müsse. Erst dann könne die Stadt die nötige Baugenehmigung erteilen. Im vergangenen Jahr, erinnert Springfeld, habe man den Betreibern „eine Ausnahme für die temporäre Nutzung“ gewährt: „Genau das geht jetzt im Wiederholungsfalle natürlich nicht mehr.“

Für den knappen Zeitplan sieht er aber auch die Betreiber selbst in der Verantwortung: „Schade, dass die vielen Monate vorher für die Genehmigung nicht genutzt wurden." Man arbeite nun „so schnell es irgend geht“. Die Stadt stehe mit der Region „in täglichem Kontakt“ – und hoffe auch täglich auf grünes Licht von dort. Auch er selbst wolle, so Springfeld, „dass der Citybeach so schnell wie möglich öffnen kann“.

Von Christian Zett