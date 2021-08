Corona-Hilfe für Vereine fließt nicht

Springe

„Das Programm war gut gemeint. Aber es geht ziemlich ins Leere“: Noch immer ist kein einziger Cent aus dem 25 000-Euro-Hilfsfond geflossen, den der Stadtrat im Dezember beschlossen hatte, um die Corona-Not heimischer Vereine zu lindern. Die Rathausspitze spricht von einem Bürokratiemonster.

Vize-Verwaltungschef Clemens Gebauer hätte den ersten Vereinen gerne schon eine Finanzspritze überwiesen. So einfach sei das jedoch nicht. Frühestens im Herbst werde das erste Geld fließen. Und es gebe kaum Vereine, die für diese Art der Unterstützung infrage kommen: „Der Kreis der Bewerber dampft sich schnell ein.“ Das Förderprogramm kommt von CDU und SPD. Ihr Zehn-Punkte-Plan sollte die Corona-Krise im Lokalen abfedern. Das Geld ist für Vereine und auch Freibad-Betreiber bestimmt, die infolge der Pandemie „nachweislich in eine bedrohliche Wirtschaftslage geraten sind“. Ausgenommen sind Einrichtungen mit kommerzieller Ausrichtung.

Jahresendabrechnung muss vorliegen

Ein Problem: Die Vereine müssen eine geprüfte Jahresendabrechnung vorlegen, in der das Defizit sichtbar wird. Viele Vereine hatten während des Lockdowns und der anschließenden Monate aber kaum Ausgaben. Vor allem auf Sportvereine trifft das zu. Nur wer hohe Fixkosten – etwa durch fest angestellte Mitarbeiter oder ein Gebäude, das er unterhalten muss – hat, rutscht ins Minus.

Etliche Vereine konnten ihre Jahresversammlung noch immer nicht durchführen und haben deshalb keine fertige Bilanz, sagt Gebauer. Andere, deren Bedürftigkeit feststeht, bevorzugen größere Förderprogramme des Bundes oder Landes: Die Hilfe des Stadtrats ist auf maximal 2500 Euro pro Verein begrenzt. Laut Gebauer liegen mittlerweile vier Anträge im Rathaus vor. Von keinem habe er aber komplette, prüffähige Unterlagen. Da der Politik wichtig war, über jeden Einzelfall noch einmal im Fach- sowie im Verwaltungsausschuss zu beraten, wird sich das Prozedere noch über mehrere Monate hinziehen.

Springfeld: „Da hat der Rat die Bürokratie gleich mitbeschlossen“

Bürgermeister Christian Springfeld ließ jüngst im Ortsteilforum Alvesrode durchblicken, dass er das Programm für keinen großen Wurf hält. „Da hat der Rat die Bürokratie leider gleich mitbeschlossen. Die ist da ein bisschen dicke geworden“, so Springfeld. Er bedaure, dass nach außen der Eindruck entstehe, die Verwaltung käme nicht in die Puschen: „Wir stehen als die Dummen da, weil wir das genau so abarbeiten müssen, wie es beschlossen wurde. Das ist manchmal undankbar.“ Bei einem Hilfsprogramm in der Größenordnung sei es kaum möglich, sich noch „komplexere Kriterien“ auszudenken.

Von Marita Scheffler