Schlimmer geht immer. Als herrsche nicht schon genug Verwirrung um die neue niedersächsische Corona-Verordnung, sah sich Regierungssprecherin Anke Pörksen am späten Dienstagnachmittag genötigt, Erläuterungen zum Einzelhandelsparagrafen zu verschicken. Den hatten auch Händler in Springe falsch interpretiert – Schuld trifft sie daran aber nicht.

„Zulässig ist im Übrigen nach vorheriger Terminvereinbarung mit einer Kundin oder einem Kunden und jeweils einer Begleitperson die Durchführung von Bemusterungs- und Anprobeterminen in Betrieben und Einrichtungen jeglicher Art“, heißt es in der Verordnung. Von den Regeln für Hochinzidenzgebiete bleibt der Satz ausdrücklich unberührt. Aber: Anprobe ist nicht gleich Anprobe.

Anprobeerlaubnis gilt nur für bestellte Ware

„Anprobetermine sind Termine, in denen ein individuell für den jeweiligen Kunden bestelltes Kleidungsstück anprobiert werden muss, also beispielsweise ein neuer Anzug, ein Hochzeitskleid oder ähnliches. Auch spezielle Arbeitskleidung muss anprobiert werden, damit sie richtig sitzt. Auch das wäre unter dem Stichwort Anprobetermine auch in Hochinzidenzkommunen erlaubt“, erläutert Pörksen. Das Anprobieren etwa von T-Shirts oder Pullovern „in einem ganz normalen Bekleidungsgeschäft“ sei nicht erlaubt. Denn das würde „de facto eine Öffnung von weiten Teilen des Einzelhandels bedeuten“.

Aber wer soll das verstehen? Lars Rollwage vom gleichnamigen Modehaus in Eldagsen jedenfalls nicht. „Ich hatte schon Leute zur Anprobe da“, sagt er. Er habe sich vorher bei Ordnungsamts-Leiter Karsten Kohlmeyer rückversichert – der die Klausel offenbar auch anders verstanden hatte, als sie gemeint ist.

„Unterschiedliche Handhabung ist Katastrophe“

Beim Modehaus Bormann in Springe haben sie abgewartet: „Die Aussage ist so schwammig, da haben wir gesagt: Wir sind erst mal vorsichtig“, sagt Oliver Bormann. Anfragen von Kunden zur Anprobe habe es aber schon gegeben – nicht alle seien nach der Absage freundlich geblieben. „Ich habe mir die Erläuterungen ausgedruckt, damit ich es plausibel erklären kann“, sagt Bormann.

Die unterschiedliche Handhabung in verschiedenen Landkreisen, findet Bormann, „ist eine Katastrophe. Es wird nicht richtig kommuniziert, was Fakt ist.“ Der nächste Lockerungsschritt für Bekleidungsgeschäfte wäre das Terminshopping – Kunden dürfen dann nach vorheriger Anmeldung in den Laden. „Bei den aktuellen Zahlen sehe ich das in weiter Ferne“, sagt Bormann. Vorbereitet sei er aber. „Kunden können online Termine buchen“, sagt er.

Terminbuchung per Anruf

Bei Rollwage läuft das per Anruf: „Ich werde nicht noch Geld für eine App ausgeben“, sagt er. Er mache schließlich kaum Umsatz – und staatliche Hilfen seien bislang nicht angekommen: „Ich habe seit einem Vierteljahr zu und noch keinen Cent gesehen.“

Kritik gibt es also nicht nur an der Verordnung. Die findet Rollwage nicht nur wegen der Anproberegelung „unausgegoren“. Er versteht die Regelungen für den Einzelhandel im Ganzen nicht: „Ob wir nicht eher ein Bauernopfer sind?“

Auch bei Weibke in Springe war am Dienstag die Verwirrung perfekt: Das Team habe sich auf die Stadt verlassen. „Gewundert hatten wir uns schon, dass wir Anproben wieder durften, aber eigentlich niemanden reinlassen dürfen“, sagt Christiane Kubitza. Sie habe vor Ort zwei Kunden mit einem Anprobewunsch gehabt.

Bestell- und Abholservice wird gut angenommen

Immerhin seien bei ihr staatliche Unterstützungsgelder angekommen, berichtet Kubitza. Außerdem werde der Bestell- und Abholservice – wie bei Rollwage und Bormann auch – in Springe gut angenommen. Damit könne sich das Geschäft finanziell über Wasser halten. Wenn die Händler nach vorheriger Terminvereinbarung wieder aufmachen dürfen – also die Region Hannover nicht mehr als Hochinzidenzkommune eingestuft ist – sollen Kunden anrufen können. Ein spezielles Onlinesystem werde es nicht geben, so Kubitza.

Verwirrung hatte es am Montagmorgen auch bei Ernsting’s Family im E-Center gegeben: Das Unternehmen hatte einen falschen Inzidenzwert zugrunde gelegt, und daher kurzzeitig Shopping nach Terminabsprache angeboten. Die Filiale ist mittlerweile wieder geschlossen. „Sobald die gesetzlichen Bestimmungen ein Click-and-Meet-Angebot vorsehen, sind wir vorbereitet und werden stante pede dabei sein“, kündigt Unternehmenssprecher Marcello Concilio an.

Von Saskia Helmbrecht und Jan-Erik Bertram