Kostenlose Antigenschnelltests für jedermann, durchgeführt etwa in Apotheken oder bei Hausärzten. Sie sind seit Montag eine der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Maßnahmen – hat der Bundesgesundheitsminister getwittert. In Niedersachsen wird aber wohl erst ab April flächendeckend getestet. Wo und wie genau, ist offen. Auch die Apotheker hängen noch in der Luft.

Vieles ist noch nicht geregelt. Die Qualitätsstandards der Tests zum Beispiel, sagt Wilko Struckmann, Inhaber der Alten Deister-Apotheke am Markt: „Die Tests müssen vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen sein. Aber nicht alle zugelassenen Tests sind gleich zuverlässig.“

In welchen Räumen darf getestet werden?

Es sei auch noch nicht ganz geklärt, in welchen Räumlichkeiten in Apotheken getestet werden darf. Die Bürokratie und die langwierigen juristischen Absicherungen empfindet Struckmann als „absoluten Wahnsinn. Wir haben eine Krise, die unsere Freiheit, unser Wohl befinden und unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit massiv beeinflusst und man macht sich mehr Gedanken darüber, was man wann wo darf“. Er habe „keine Lust mehr, dass wir uns nur von den Bedenken leiten lassen“.

Viele Kunden würden schon nachfragen, sagt Struckmann. Das ist auch bei Abdulnasser Almasalmeh in der Völksener Rosen-Apotheke nicht anders. „Wir haben täglich drei, vier Anrufe. Und das bei uns im kleinen Völksen, wie soll das erst in Hannover aussehen“, fragt er sich. Auch er wartet noch auf klare Aussagen. „Wir müssen vom Gesundheitsamt beauftragt werden, müssen einen Management- und Risikoplan aufstellen, brauchen Räume, die auch angemietet werden können, dann aber in unmittelbarer Nähe – aber was genau bedeutet ‚in unmittelbarer Nähe‘?“

Lange Lieferzeiten für Schnelltests

Almasalmeh hat Selbsttests zum Verkauf bestellt, „die haben aber eine lange Lieferzeit“. Was ihn wundert: „Die Discounter können sie schon verkaufen.“ Was ihn noch mehr erstaunt: Bei einem Aldi-Test können Kunden sich online per QR-Code selbst ein Zertifikat herunterladen und ausdrucken.

Für Arne Claude Reimann, den Inhaber der Niedertor-Apotheke hat sich „das Thema Tests durch die Aldi-Zertifikate diskreditiert“. Denn die Bescheinigungen hätten keine Aussagekraft, zumal man sie sich beliebig oft ausdrucken kann: „Das zeigt die Zielrichtung: Es geht nicht um die Gesundheit, sondern ums Geldverdienen.“ Reimann findet es richtig, viel zu testen, wichtiger seien aber die Impfungen: „Das einzige, was uns aus dem Teufelskreis führt, sind Impfungen. Darauf bereiten wir uns extrem vor, damit wir die Hausärzte logistisch unterstützen können, wenn sie impfen dürfen.“

Von Jan-Erik Bertram