Springe

„Wir bekommen eine dreiviertel Million Euro und reden über ein Klo“, hatte sich Geschäftsmann Benjamin Lüders über Springes bisherige Pläne für das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ beschwert. Ortsbürgermeister Uwe Lampe hält dennoch am Toilettenprojekt fest und möchte am Freitag den Grundstein für die Planung legen.

Lüders hatte die Toilettendiskussion als symbolisch für die Deisterstadt bezeichnet. Statt große Pläne zu schmieden, gehe man uninspiriert ans Werk. Lampe hingegen meint, auch ein angenehmes stilles Örtchen gehöre zu den Sachen, die eine lebendige Innenstadt mit Aufenthaltsqualität bieten müsse. Nicht nur Senioren ständen aktuell schon mal verzweifelt da, auch junge Familien hätten ein dringendes Problem – für Babys benötigen sie einen guten Wickelplatz, und bei kleinen Kindern, die keine Windel mehr tragen, muss es auch oft schnell gehen.

„Toilettenrunde“ ergibt: Anlagern nur eingeschränkt nutzbar

Lampe war vor gut einem Jahr zusammen mit Bauchef Jörg Klostermann zur Toilettenrunde aufgebrochen. Sowohl das öffentliche WC an der Ecke Fünfhausenstraße/Nordwall als auch das im „Alten Rathaus“ und die Anlage am Bahnhof seien nur mit Einschränkungen nutzbar – wenn man sie denn überhaupt findet und sie gerade geöffnet sind.

Der parteilose Ratsherr holte sich politische Rückendeckung für den Plan, die bestehenden Anlagen müssten modernisiert oder durch einen Neubau ersetzt werden – der entsprechende Ratsbeschluss stammt von Juli 2021. Jetzt sei die einmalige Gelegenheit, das Projekt besser, schneller und vor allem ex­trem günstig durchzudrücken.

Springe erhält aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ 755 000 Euro. Es bleibt aber nicht viel Zeit, um Ideen vorzubereiten und umzusetzen. Möglicherweise kann die Deisterstadt nur einen Teil des Geldes abrufen.

Häuschen soll bis zu 300.000 Euro kosten

Das neue, moderne Toilettenhäuschen würde vermutlich 250.000 bis 300.000 Euro kosten, sagt Lampe. Rutscht es in die Förderung, muss die Stadt nur 10 Prozent der Kosten tragen. „Wir bekommen es also quasi vom Staat geschenkt“, so Lampe. Mit der restlichen halben Million Euro könnten noch mehrere weitere zentrale Projekte umgesetzt werden – man verbaue sich also nichts.

Nach Lampes Vorstellungen soll das neue Toilettenhäuschen an der Ecke Fünfhausenstraße/Nordwall (Parkpalette) stehen und das bisherige ersetzen. Der Vorteil: Das Grundstück ist städtisch, die Versorgungsleitungen sind bereits vorhanden. In der Sitzung des Ortsrates am heutigen Abend (18 Uhr, OHG-Aula) möchte Lampe für das Bauprojekt und die Festlegung auf den Standort werben, damit das Verfahren schon in Kürze anläuft.

Von Marita Scheffler