Für die künftige Gestaltung der „Neuen Mitte“ in Eldagsen hat Inka Feuerhake (CDU) in der jüngsten Ortsratssitzung ihre Ideen für einen „Treffpunkts für alle Bürger“ näher vorgestellt. So soll etwa eine weitere Kita entstehen. Doch bis das in die Tat umgesetzt werden kann, wird es noch dauern – man sei für den Bebauungsplan noch in der Vorbereitung, wie Investor Stefan Rehse erklärte.