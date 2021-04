Springe

Umstrittene Bauprojekte hatte Springe zuletzt viele: den Rewe-Markt an der Fünfhausenstraße (geplatzt), das neue Rathaus (noch im Rennen) – und den zweiten Kernstadt-Bahnhof. Letzterer erricht nun die ganz große Fernsehbühne: In der kommenden Woche ist das Projekt „Deisterpforte“ Thema bei „Mario Barth deckt auf“. Wir verraten, was hinter dem Beitrag steckt.

An einem Donnerstag Mitte Februar fahren Amira und Oliver Pocher in einem schwarzen Riesenjeep dort vor, wo der neue Bahnhof entstehen könnte. „Sie waren eine dreiviertel Stunde da“, erinnert sich Ratsherr Uwe Lampe, den die Produktionsfirma zum Interview vor Ort am Bahnübergang Heinrich-Göbel-Straße eingeladen hatte.

Steuerzahlerbund sieht Projekt kritisch

Lampe betont: Nicht er habe den Dreh angeschoben. „Die Produktionsfirma arbeitet schon seit Jahren mit dem Steuerzahlerbund zusammen.“ Und der Steuerzahlerbund weiß seit Langem von dem geplanten Millionen-Projekt in Springe – und sieht es deutlich kritisch.

Das Interview beschreibt Lampe als locker. Weder habe sich Oliver Pocher an die Fragen gehalten, die ihm die Regie aufgeschrieben habe, noch habe er selbst – wie gewünscht – kurz und knackig geantwortet. Pochers Kommentar: „Herr Lampe, Sie reden ja wie Reiner Calmund.“ Fußballfunktionär Calmund ist für seine ausschweifende Art bekannt. Eine Episode, die der Ratsherr lachend von dem Nachmittag erzählt.Pochers hatten übrigens auch einen „Springer“ im Auto: Die Springer-Figur aus einem überdimensionalen Schachspiel, die sie immer wieder vor die Kamera hielten. Weil Lampe auch schon einen ähnlichen Dreh vom NDR über den umstrittenen Bahnhof-Bau begleitet hatte, konnte er dem Team anschließend helfen, Luftaufnahmen vom Ort des Geschehens zu machen.

Mit einer Drohne funktioniert das nicht, wie er den Kollegen von RTL berichtete. Stattdessen müsse man bei Bewohnern der „Moritzburg“ (das Hochhaus hinter der Tankstelle „Steiner“) klingeln und fragen, ob man ins obere Stockwerk gehen dürfe: „Von dort aus ist die Sicht wunderbar. Und man kann nicht nur die Bahnstrecke sehen, sondern auch beide Bahnhöfe.“ 900 Meter sind es von Haltepunkt zu Haltepunkt, die Fahrt per Zug würde 90 Sekunden dauern.

Die Sendung „Mario Barth deckt auf“ gibt es seit Oktober 2013. RTL bezeichnet sie als „investigative Comedy-Show“. Barth prangert an, dass in Deutschland „im Sekundentakt öffentliche Gelder mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen“ werden.

Immer an seiner Seite: Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Die Lobby-Organisation setzt sich gegen Verschwendung ein – und hatte den zweiten Kernstadt-Bahnhof nicht nur in ihrem jüngsten „Schwarzbuch“ angeprangert. Begleitet werden die Fälle in der Sendung stets von einem Promi mit Bezug zum Drehort – der Hannoveraner Pocher lag im Fall von Springe natürlich nahe.

Springfeld nimmt schriftlich Stellung

Nicht zu sehen sein wird während der im März aufgezeichneten Sendung am Mittwoch, 21. April (20.15 Uhr, RTL) Bürgermeister Christian Springfeld. Er hatte eine Anfrage der Produktionsfirma für eine Stellungnahme vor der Kamera abgelehnt und nur mit einer schriftlichen Stellungnahme reagiert. Darin macht er deutlich, was er von den Äußerungen Lampes und des Bunds der Steuerzahler hält: Das Thema lasse sich „sehr einfach polemisieren“. Steige man tiefer ein, „kommt man schnell zu einer anderen Auffassung.“ Was Lampe und der Bund betrieben, sei „gezielte Desinformation“.

Springfeld verweist auf Wirtschaftlichkeits- und Machbarkeitsanalysen, die den Bedarf zeigten – und ansonsten auf die Region Hannover als zuständige Behörde. Warum gibt es am geplanten Bahnhof keine Parkplätze? Springfeld betont, es solle eben keinen weiteren Pendlerbahnhof wie in Springe, Bennigsen und Eldagsen geben, sondern eine „bessere Bushaltestelle“ für Fußgänger und Radfahrer.

Von Marita Scheffler und Christian Zett