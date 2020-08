Springe

Der Neubau verfügt über 2300 Quadratmeter Nutzfläche, rund 600 Quadratmeter pro Etage, und soll neueste Technik sowie 52 Büro-arbeitsplätze für Mitarbeiter der Stadtwerke und von Purena bieten – fertig ist neben dem Heizkraftwerk auf dem Gelände auch eine Lagerhalle, in der vorwiegend Betriebsmaterialien der Stadtwerke untergebracht werden. Gaszähler liegen bereits in der 1600 Quadratmeter großen Lagerhalle. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Diekmann zu dem mit den Aufgaben der Stadtwerke wachsenden Lagerbedarf.

Fernwärmebetrieb, Wasservertrieb, Stromnetz: Bei den Stadtwerken laufen immer mehr Aufgaben zusammen, weshalb der Bau der neuen Gebäude am Biermannskamp so etwas wie ein logistischer Befreiungsschlag für das lokale Versorgungsunternehmen ist. Bislang ist dessen Infrastruktur über die gesamte Stadt verteilt. Büros stehen an der Straße An der Bleiche, die Geschäftsstelle ist an der Straße Zum Oberntor, einen Betriebshof gibt es gemeinsam mit der Purena, die das Wassernetz betreut, an der Friedrichstraße. Der Neubau Am Biermannskamp soll vieles ersetzen, einzig die Geschäftsstelle soll bis auf Weiteres am Oberntor bleiben.

7,5 Millionen Euro nehmen die Stadtwerke fürs Lagerhaus und das neue Bürogebäude in die Hand. Technisch ist das Bürohaus auf dem neuesten Stand, unter anderem wird eine Absorptionskühlanlage verbaut, die, so unwahrscheinlich das klingt, mit Fernwärme betrieben wird. Geplant ist, dass in dem Bürohaus 30 Stadtwerke-Mitarbeiter sowie zwölf Purena-Angestellte einziehen.

„In der kommenden Woche kommt die Glasfassade für das Foyer“, sagt Diekmnann. Die Außenverkleidung des dreistöckigen Bürokomplexes besteht aus hellen Holzelementen, die dem Gebäude den Eindruck einer organischen Struktur verleihen – und mit der Fassade des Heizwerks, das schräg versetzt steht, korrespondiert.

Von Ralf T. Mischer