Das Diakoniezentrum plant an der Jägerallee einen Neubau, in dem zusätzlich 30 Prozent mehr Pflegeplätze entstehen sollen. Außerdem soll mit einem Mobilitätsbüro in der Fünfhausenstraße eine zweite Anlaufstelle in der Innenstadt entstehen. Die Stadt hat bereits Unterstützung beim Schaffen der rechtlichen Grundlagen signalisiert.