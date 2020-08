Springe

Am 16. Februar ist eine neue Bedarfsplanung in Kraft getreten, die sich auch auf Springe auswirkt, erklärt Haffke. Diese Bedarfsplanung legt zugrunde, wie viele Patienten ein Hausarzt versorgen soll. Bei der Neuberechnung wird auch berücksichtigt, wie viele Krankheitsfälle es in der Region generell gibt. Anhand dieser und weiterer Faktoren sei herausgekommen, dass Springe Bedarf an einer weiteren Stelle hat, sodass die Zahl offener Arztstellen nun auf 3,5 gestiegen ist, sagt Haffke. Nach der Überarbeitung soll ein Hausarzt 1515 Patienten versorgen; 1579 waren es bislang bei knapp 30 000 Einwohnern. Aktuell sind noch 19 Hausärzte in Springe tätig, weiß Haffke. „Der Versorgungsgrad liegt bei 99,4 Prozent.“ Damit gelte die Deisterstadt nicht als „schwer zu versorgendes Gebiet“.

Die KVN räumt aber ein, dass der hohe Altersdurchschnitt der Ärzte in Springe durchaus problematisch sei. Von den 19 Hausärzten seien zehn älter als 60 Jahre – das sind 52,6 Prozent. Das ist übrigens sogar der höchste Altersdurchschnitt in der gesamten Region Hannover. Das heißt, dass in Springe in den kommenden Jahren weitere Ärzte in den Ruhestand gehen werden. Es sei daher sinnvoll, bestimmte Initiativen gegen den Ärztemangel vor Ort zu etablieren, sagt Haffke. „Auch die Gründung eines Ärztehauses mit lukrativen Mietkonditionen ist hilfreich.“ Denn ähnlich wie Schnapperelle hat auch Haffke festgestellt, dass immer mehr junge Mediziner Wert auf geregelte Arbeitszeiten, ein festes Gehalt und Urlaub legen – das sei in einem Angestelltenverhältnis oftmals leichter als bei einer Praxisführung. Es gehe immer mehr darum, flexiblere Arbeitsmodelle zu schaffen. Wenn ein alteingesessener Arzt in den Ruhestand geht, müssten mittlerweile zwei neue eingestellt werden, um denjenigen zu ersetzen und die Zeiten abzudecken, so Haffke. Die KVN setze sich im Zusammenhang mit der Erhöhung der Studienplätze auf 250 bis 300 Plätze auch für eine Landarztquote ein. „Mit dieser Quote geben wir hochmotivierten Bewerbern die Chance, Arzt zu werden, auch wenn sie keine Traumnote im Abitur haben.“ Wichtig sei zudem eine enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Landkreisen, um vor Ort die Rahmenbedingungen für Niederlassungen zu verbessern.

„Alle Beteiligten müssen darauf achten, dass über den öffentlichen Nahverkehr die Mobilität der Menschen erhalten bleibt. Dort, wo es in Zukunft weniger Ärzte geben wird, müssen die Patienten weiterhin in der Lage sein, mit Bussen in die nächste Arztpraxis zu kommen.“

Von Saskia Helmbrecht