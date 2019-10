Lüdersen

Blackout in Springe: Fast ein Jahr ist es her, dass der Fahrer eines Rübenroders bei Erntearbeiten in der Nähe von Lüdersen einen Strommast umgefahren hat. Erst am 26. August konnte die Leitung wieder in Betrieb genommen werden, sagt Avacon-Sprecherin Michaela Fiedler. „Ein Mast musste komplett erneuert werden, an...