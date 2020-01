Eldagsen

Ein neues Wohngebiet und eine wachsende Einzelhandelslandschaft sowie die Umgestaltung des Ortsbildes im Rahmen der Stadtsanierung sind nur drei der Glanzlichter 2020.

Zweite Kita entsteht

„Wir sind aber relativ entspannt im Augenblick“, gibt Rohlf zu Protokoll. Immerhin entstehe gerade die zweite Kita im Ort in der Nordstraße, „es freut uns, dass das innerhalb kürzester Zeit verwirklicht wird“. Für die Betreuungslandschaft in der Stadt sei das „ganz gut“, meint der Ortsbürgermeister. Und auch dass die Grundschule energetisch saniert werden soll – auf dem Dach soll eine Fotovoltaikanlage errichtet werden – freut den Ortsbürgermeister ungemein. Und auch das Feuerwehrhaus wird mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach energetisch fit gemacht. „Unser Ziel ist, im Ort den CO2-Ausstoß zu mindern“, stellt Rohlf die Aktion in einen größeren Zusammenhang, der zurück zur Teilnahme der Stadt am Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ im Jahr 2017 reicht. Damals hatte Eldagsen unter anderem den Sonderpreis in der Kategorie „Klimaschutz und Klimaanpassung“ eingeheimst.

Freude bereitet dem Ortsbürgermeister auch die Entwicklung am Pfingstanger: „Der neue Baumarkt wird gut angenommen, auch von Kunden von außerhalb.“ Das wertet er als eine Bereicherung für die Stadt und als Aufwertung des Einzelhandelsstandortes: „Das stärkt die Vielfalt.“ Leerstände am Pfingstanger gebe es kaum noch.

Und: Die Nachfrage nach Gewerbeflächen sei nach wie vor groß, der Christdemokrat hofft deshalb auf die Fläche, auf der ursprünglich das Nahverkehrsunternehmen Regiobus erweitern wollte. „Wir müssen schauen, ob und wann die Regiobus die Flächen freigibt“, sagt der Ortsbürgermeister. Anfragen jedenfalls von Gewerbetreibenden nach Standorten gebe es genug.

Bewegung an der Langen Straße

Und auch an der Langen Straße tut sich was. Das Eckhaus 88a ist abgerissen, auf der Fläche entsteht ein Parkplatz mit einer Grünfläche. Die Umgestaltungspläne gehen auf Pläne aus dem Stadtentwicklungskonzept zurück, die bereits vor zehn Jahren vorgestellt worden sind. Auf die Vorhaben im Stadtentwicklungskonzept ist auch eine andere Umgestaltungsmaßnahme zurückzuführen – nämlich die Umgestaltung der Wallstraße. Auf dem neuen Platz nebst Mühlrad soll noch ein Info-Pavillon entstehen, überdies sollen zwei Bänke errichtet werden. „Die Einweihung ist für den April vorgesehen“, sagt Rohlf. Und: Der TÜV habe das Mühlrad bereits abgenommen und grünes Licht für dessen Betrieb gegeben, Ordnung muss ja schließlich sein. Und auch beim Bau des Info-Pavillons setzt Eldagsen ganz auf Nachhaltigkeit: Das Holz für den Neubau stammt nämlich aus den Balken des abgerissenen Hauses an der Langen Straße 88a.

Als überaus positiv bewertet Rohlf auch die Entwicklung der Einzelhandelslandschaft im Ort. „Wir haben eine Bank, einen Textilhändler, einen Optiker, zwei Supermärkte, zwei Bäcker, einen Metzger, gute Gastronomieangebote, eine Apotheke, Ärzte und ein Freibad“, sagt der Ortsbürgermeister nicht ohne Stolz. „Es ist alles da, was das Leben angenehm macht.“ Das habe den Effekt, dass die Stadt attraktiv sei für Menschen von außerhalb. „Wir sind attraktiv, gerade für Familien mit Kindern“, resümiert er. Das zeige sich auch in der beständigen Nachfrage nach Bauplätzen in der Stadt.

Neue Querungshilfe soll her

Trotz aller guten Nachrichten gibt es auch Baustellen im Ort. Da ist etwa die Lange Straße. „Für ältere Menschen ist es nach wie vor schwierig, die Straße zu überqueren“, sagt Rohlf. Er hat deshalb an das Land die Bitte herangetragen, eine weitere Querungshilfe an der viel befahrenen Ortsdurchfahrt zu errichten. „Zwei Querungshilfen sind doch arg wenig für eine so stark frequentierte Straße.“ Im Januar sei dazu ein Gespräch mit der Verwaltung geplant.

Von Ralf T. Mischer