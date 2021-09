Springe

Rund 35 000 Euro hat Gastronom Enno König mittlerweile für die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gesammelt. An diesem Sonntag setzt er zum Endspurt an: Beim Oktoberfest auf der Jagdschlosswiese sollen noch mehrere Tausend Euro dazukommen, dann will er das Geld übergeben.

Es ist die letzte Großveranstaltung, die König ausrichtet: Am Jahresende will der 61-Jährige seinen Wildhandel und den Biergarten (300 Plätze) in jüngere Hände geben und sich aus der heimischen Gastro-Szene zurückziehen. Das Oktoberfest ist ihm auch deshalb so wichtig: „Ich freue mich sehr darauf.“

Von 10 bis 19 Uhr wird gefeiert

Am Sonntag, 19. September, wird von 10 bis 19 Uhr an der Sauparkmauer gefeiert. Von 10 bis 14 Uhr treten die Hallerschipper auf, ab 14 Uhr sorgen die Alvesroder Deistermusikanten für gute Unterhaltung. Die Hallerschipper haben im Sommer mehrfach auf der Jagdschlosswiese geprobt und sind dort aufgetreten. „Es waren immer viele Besucher da, die Stimmung war gut“, freut sich König auch jetzt über die Zusage der Shantysänger. Mit den Deistermusikanten hat er in den vergangenen Jahren zahlreiche Events gestemmt. „Das wird gut“, ist König überzeugt.

Wer am Sonntag das volle Programm mitnehmen möchte, meldet sich vorab für das große bayerische Büfett an. Alle anderen sind spontan im Biergarten zu Bratwurst, Leberkäs’ und Weißwurst willkommen. Zu den Büfettgästen, die noch schnell gebucht haben, gehört auch der Küchenchef des Mövenpick in Hannover, Oliver Hodemacher. „Wir kennen uns schon lange. Er weiß: Hier ist es immer gut.“

700 Besucher im vorigen Jahr

Im vorigen Jahr kamen 700 Personen zum Oktoberfest. Viele in Lederhosen oder mit Dirndl. „Es wäre toll, wenn es wieder ähnlich viele werden“, sagt König. Der Eintritt ist frei, stattdessen bittet er um eine Spende für die Flutopferhilfe.

Den Hallerschippern liegt das Projekt so am Herzen, dass sie König bereits einen 1000-Euro-Scheck überreicht haben. Eine Spende in derselben Höhe gab es auch von der heimischen Volksbank, den Springer Stadtwerken und dem Einbecker Brauhaus.

König hat den Wildhandel am Jagdschloss im Jahr 2002 eröffnet. Zwei Jahre später lieh er sich eine Holzhütte der Springer Konditorei Kumlehn, stellte sie auf der Jagdschlosswiese auf und bewirtete seine ersten Gäste unter dem Blätterdach der alten Bäume. „Es wurden dann von Woche zu Woche mehr Tische“, erinnert sich König lachend an seine Anfänge. Der damalige Forstdirektor Joachim Menzel habe das Gastro-Projekt wohlwollend unterstützt: „Er hatte sich immer ein Gartencafé auf dem Gelände gewünscht.“

Spezialitätenessen noch bis Jahresende

Bis zum Jahresende finden im Marstall noch die gewohnten Spezialitätenessen statt; zum Beispiel das Wildbüfett. Am 31. Dezember wird sich König dann verabschieden. Der Springer möchte künftig mit seinem Ehemann Hom mehr Zeit in dessen Heimatland Thailand verbringen und auf der Ferienanlage von Homs Familie eine Bar eröffnen. Außerdem würde er sich gerne energischer seinem Elefanten-Projekt in Thailand widmen. Für die Elefanten hatte König in den vergangenen Jahren Spenden in Höhe von rund 180 000 Euro gesammelt.

Von Marita Scheffler