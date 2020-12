Springe

Während der Weihnachtszeit war Hochbetrieb, besonders an den Wochenenden – auf den Parkplätzen der Einkaufsmärkte an der Osttangente. Seitdem viele davon zwangsweise geschlossen haben, scheint der Ansturm sich von den Geschäften auf das heimische Grün zu verlagern. Auf dem Wanderparkplatz am Jagdschloss war am vergangenen Sonnabend zeitweise keine Park-Lücke mehr zu finden. Darüber, was das für den Wald bedeutet und wie es die Arbeit der Förster und Forstwirte verändert, hat Redakteur Ralf T. Mischer mit dem Forstamtsleiter Christian Boele-Keimer gesprochen.

Herr Boele-Keimer, die Wanderung in den Wald scheint der neue Adventseinkauf zu sein; mit der Folge, dass etwa am Sonnabend auf dem Parkplatz am Jagdschloss nahezu alle Stellplätze besetzt waren. Was heißt das für den Wald?

Zunächst einmal freue ich mich, dass der Wald aktuell so viel Wertschätzung erfährt. Das ist toll. Wichtig ist sicherlich gerade in dieser Zeit, dass der Wald sowohl ein Erholungsraum wie ein Arbeitsraum ist, in dem naturschutzfachliche wie forstwirtschaftliche Maßnahmen stattfinden. Mit diesem Grundwissen und dem Gebot des gegenseitigen Verständnisses und der Rücksichtnahme kann es funktionieren, dass sich alle im Wald wohlfühlen.

Und im Wald lebt auch Wild. Ist der Ansturm für die Tiere ein Problem?

Die Besuchermassen können eine Belastung für die Tiere sein. Deshalb wäre es schön, wenn die Besucher die Wanderwege möglichst nicht verlassen. In einigen Naturschutzbereichen, etwa in Köllnischfeld, ist das Verlassen der Wege ohnehin nicht erlaubt. In den übrigen Gebieten sollten sich Wanderer im Klaren darüber sein, dass das Wild das auf jeden Fall merkt, wenn so viele Wanderer unterwegs sind. Besonders wenn Schnee fällt, ist das Verlassen der Wege für das Wild eine schwere Belastung. Hundebesitzer sollten ihre Tiere im Griff haben, auch wenn aktuell kein Leinenzwang außerhalb von Naturschutzgebieten gilt.

Im Wald wird aber ja auch gearbeitet. Kommt es da zu ganz neuen Konflikten angesichts der Besuchermassen?

An den Wochenenden, wenn die meisten Besucher kommen, finden keine großen Erntearbeiten statt. Allerdings rollen die Holztransporte durchaus auch am Wochenende. Dann müssen sich Waldbesucher schon mal gedulden und warten, bis der Transporter vorbeigefahren ist. Wenn wochentags die Fällarbeiten laufen, sperren unsere Forstwirte die Bereiche vorher ab. Dann setzen wir natürlich darauf, dass Waldbesucher die abgesperrten Bereiche nicht betreten. Denn hier besteht echte Lebensgefahr! Wir haben mit Blick auf die Biker in diesem Jahr eine wesentlich größere Aktivität ausgemacht. Im Bereich des Großen Deisters gibt es unglaublich viele neue, illegale Trails. Bei einigen Bikern frage ich mich, ob und wie die sich informiert haben, was im Wald erlaubt ist und was nicht.

Wie sieht es denn bei den Fußgängern aus?

Bei den Wanderern nehmen wir gelegentlich wahr, dass sie das Befahren der Waldwege mit unseren Dienstfahrzeugen als Belastung wahrnehmen. Da werden wir zuweilen mit bösen Blicken gestraft. Das sind aber Ausnahmen, die allermeisten Waldbesucher benehmen sich hervorragend und wir machen, trotz der großen Besuchermassen, wenige negative Erfahrungen.

Der Wald ist ja Ihr Arbeitsplatz, wenn Sie gerade nicht im Büro sind. Im Wald war es bislang ziemlich ruhig. Jetzt wird er zu einem Menschenmagnet. Gefällt es Ihnen da noch?

Der Wald ist immer ein wunderbarer Arbeitsplatz. Zu jeder Jahreszeit. Mit Menschen und ohne Menschen. Häufig komme ich mit Waldbesucherinnen und Waldbesuchern ins Gespräch und sie erzählen von ihren Erlebnissen, sei es eine Naturbeobachtung oder eine Begegnung mit Wildtieren. Das ist sehr spannend, denn es ermöglicht mir, den anvertrauten Wald durch eine andere Brille zu betrachten.

