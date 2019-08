Eldagsen/Völksen

Erneut stand Rauch über einem abgeernteten Stoppelfeld: Bei Erntearbeiten fing Donnerstagabend an der Kreisstraße 214 kurz vor der Kreuzung zur Landstraße 461 eine Ballenpresse Feuer und setzte die Stoppeln auf einem tausend Quadratmeter großen Ackerabschnitt zwischen Eldagsen und Völksen in Flammen. 27 Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehren aus Springe und Eldagsen rückten aus und löschten mit zwei C-Strahlrohren und unter Atemschutz. Die Rundballenpresse wurde von der Feuerwehr mit einem technischem Gerät geöffnet, um auch dort Glutnester abzulöschen. Vor Ort waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Eldagsen und Springe auch der Rettungsdienst und die Polizei.

Acker neben Brandfläche umgepflügt

Beim Einsatz wurde ein Feuerwehrmann verletzt und musste von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Wie bereits vor drei Tagen in Völksen haben Landwirte das Feld neben der Brandfläche untergepflügt, um eine Ausbreitung der Flammen frühzeitig zu verhindern, was ihnen auch gelungen ist: Keiner der Heuballen fing diesmal Feuer, lediglich die Stoppeln und das verdichtete Stroh in der Ballenpresse brannten. Das wiederum entzündete das ganze Erntegerät. Um die Presse zu löschen, mussten die Einsatzkräfte sie mit Spezialwerkzeug öffnen, um an das zusammengepresste Stroh zu kommen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Schon vor drei Tagen war eine Ballenpresse zwischen Völksen und Alvesrode in Brand geraten. Über die Schadenshöhe kann die Freiwillige Feuerwehr keine Angaben machen.

Bei weitere Rauchentwicklung entpuppt sich Lagerfeuer als Ursache

Noch während der Einsatzmaßnahmen wurde durch die Einsatzkräfte eine weitere Rauchentwicklung am Waldrand von Völksen gesichtet. Die Freiwillige Feuerwehr Völksen wurde zur Erkundung losgeschickt. Hier handelte es sich um ein Lagerfeuer auf einem Privatgrundstück. Der Besitzer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Völksen aufgefordert aufgrund der Trockenheit das Feuer zu löschen.

Von Ralf T. Mischer