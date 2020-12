Springe

Es war ein außergewöhnliches, aber dennoch schönes Jahr für die Feuerwehren in Springe, zieht Stadtbrandmeister Herbert Tschöpe Bilanz: „Herausforderungen sind unser Ding.“

Fünf neue Autos konnten die Feuerwehren im Stadtgebiet in diesem Jahr entgegennehmen. Die Eldagser konnten sich über ein neues HLF 20 und einen neuen Gerätewagen Logistik (GW-L2) freuen. Die Ehrenamtlichen aus Springe haben neben einem HLF 20 und einen GW-L2 zuletzt eine neue Drehleiter bekommen. Zudem funken die Feuerwehren in Springe nun digital und haben neue Melder erhalten, berichtet Tschöpe. Gleichzeitig sind die Einsatzkräfte dabei, beim Atemschutz von Normaldruck auf Überdruck umzustellen. „Das war vor diesem Hintergrund ein gutes Jahr für uns. Und wir sind in der Wertschätzung und Wahrnehmung gestiegen.

Ausbildung lief trotz Corona weiter

Trotz Corona-Pandemie lief die Ausbildung der Ehrenamtlichen im Hintergrund weiter. Das soll im kommenden Jahr noch intensiviert werden, kündigt Tschöpe an. „Bei der Beschaffung haben wir mit der Stadt und der Politik einen guten Weg genommen.“ In Mittelrode soll außerdem ein Betreuungsanhänger ersetzt werden; ein neuer Anhänger wurde bereits bestellt, sei aber noch nicht geliefert worden. Aktionen, Treffen oder Dienstversammlungen fielen coronabedingt allerdings aus. „Für die Kinder und Jugendlichen tut es mir Leid, dass es keine Freizeiten gegeben hat.“ Auch die ausgefallenen Proben der Musikzüge seien bitter. „Die Geselligkeit insgesamt fehlt, das verändert die Feuerwehr. Umso stolzer bin ich, dass trotzdem alle weitergemacht haben, bei der Stange geblieben sind und wir nur wenig Austritte hatten“, so Tschöpe. Die Motivation bei den Freiwilligen sei trotz der Corona-Pandemie groß, berichtet Tschöpe. „Es ist toll, wie engagiert sie zur Feuerwehr halten.“ So habe zum Beispiel im Sommer, als die Fallzahlen niedriger waren, sogar noch eine Truppmannausbildung stattfinden können.

Für die Ausbildung hatte die Feuerwehr eigene Prüfer und Ausbilder eingesetzt und die Teilnahme auf das Springer Stadtgebiet begrenzt – und Pattensen dieses Mal nicht berücksichtigt, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Auf digitale Lösungen gesetzt

Was Tschöpe ebenfalls freut: Die Kameraden hätten in Corona-Zeiten auf digitale Lösungen gesetzt. In Eldagsen etwa hatte der Nachwuchs die Kinderflamme, einen Ausbildungsnachweis in Form eines Abzeichens, digital absolviert.

Dennoch seien die vielen Erlasse eine Herausforderung gewesen. „Die Papiere umzusetzen und zu kommunizieren ist Arbeit.“ Eines der größten Projekte sind die neuen Feuerwehrhäuser für Altenhagen I und Eldagsen. „Die Gespräche für die Planungen sind dabei sehr harmonisch. Ich bin guter Hoffnung, dass wir da weiterkommen werden.“ Bis Ende Februar 2022 wird Tschöpe offiziell als Standbrandmeister im Einsatz bleiben – er hofft bis dahin auf den ersten Spatenstich. „Ich bin zuversichtlich.“

Für immer wieder neue Herausforderungen hatten außerdem die zahlreichen Straßensperrungen gesorgt, zieht Tschöpe Bilanz. „Insgesamt war es ein sehr arbeitsintensives, aber erfolgreiches Jahr – und kein Kamerad wurde im Einsatz verletzt.“

113 Einsätze bislang in diesem Jahr

Dabei hatte die Feuerwehr in diesem Jahr einige Einsätze – bislang sind es 113 für die Kernstadt-Feuerwehr. Am 21. Januar war in der Straße Am Grünen Brink direkt neben dem Sparkassen-Hochhaus ein Feuer ausgebrochen – der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen. Für die Feuerwehr wurde der Abend schnell zum Großeinsatz: Rund 100 Feuerwehrleute aus Springe, Völksen, Mittelrode, Altenhagen I, Alvesrode, Bad Münder, Eldagsen und Holtensen waren vor Ort. Dazu kamen ein Einsatzleitwagen aus Ronnenberg sowie zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte. Der Einsatz sei der Feuerwehr in Erinnerung geblieben, sagt Tschöpe.

Zudem hatte es mehrere schwere Verkehrsunfälle gegeben. Am 23. März fuhr ein Linienbus auf der Eldagsener Straße auf einen vor ihm wartenden VW Tiguan auf. Der Busfahrer geriet anschließend auch noch in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda.

Am 13. Juni geriet eine 74-Jährige in Höhe Dahle in den Gegenverkehr. Ihr Auto traf das eines 29-Jährigen, der in Richtung Bad Münder unterwegs war. Bei dem Zusammenprall der Autos starb der Mann. Am 27. November war eine 49-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der L 460 von Gestorf kommend in Richtung Bennigsen tödlich verunglückt.

Ungewöhnlich war der Einsatz an der Hallerbrücke. Mitte Dezember landete beim Abriss ein Bagger im Bachbett. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um die auslaufenden Betriebsstoffe aufzufangen.

Thema wird im kommenden Jahr ein mögliches gemeinsames Gerätehaus der Feuerwehren Alferde und Boitzum. Beide Ortsfeuerwehren würden eigenständig bleiben, Tschöpe steht daher hinter einem gemeinsamen Standort für ein Gerätehaus. Politisch ist noch nicht das letzte Wort gesprochen; Widerstand gibt es aus dem Ortsrat Boitzum/Holtensen.

Von Saskia Helmbrecht