Hintergrund seien die umfangreichen Auflagen, die das Innenministerium an die Feuerwehren stellt, begründet Tschöpe. Nach den Gesprächen mit den einzelnen Feuerwehren und der Stadtverwaltung sei klar geworden, dass die Vorgaben gar nicht erfüllt werden könnten. „Schon im Rahmen der Bedarfsplanung wurde festgestellt, dass wir in den Häusern oft keine Duschen und keine Schwarz-Weiß-Trennung haben; die Häuser sind also gar nicht geeignet und viel zu eng.“ Auch wenn der Übungsdienst wichtig sei, sei es noch viel wichtiger, den Brandschutz weiterhin sicherzustellen und einsatzbereit zu bleiben. „Alles andere wäre nicht verantwortungsbewusst.“

Wenn aber eine Ortsfeuerwehr die hohen Auflagen erfüllen könne, „dann dürfen sie uns das natürlich gerne mitteilen und natürlich wieder Dienste durchführen“, so Tschöpe. Während der letzten Gespräche habe sich das aber nicht unbedingt herauskristallisiert. „Ich bin sehr transparent und gebe alle Informationen, die ich erhalte, direkt an sie weiter.“

Fahrzeuge werden bewegt

Auch die Feuerwehren in Hemmingen und Pattensen würden derzeit nur zu Einsätzen ausrücken; der restliche Dienstbetrieb ruhe dort ebenfalls, sagt Tschöpe. Was allerdings weiterlaufen muss: Die Feuerwehr in Springe muss dafür sorgen, im Notfall immer einsatzbereit zu bleiben. Und dazu gehöre, dass die Fahrzeuge bewegt und gewartet werden müssen. „Langes Stehen macht sie sonst kaputt.“ Die Gerätewarte hätten demnach trotz der coronabedingten Dienstpause jede Menge zu tun, so Tschöpe. Zudem dürften unter Einhaltung des Mindestabstandes und dem Tragen einer Mund-Nasen-Maske Führerscheine gemacht werden. Durch die Einführung der EU-Führerscheine 1999 dürfen mit Klasse B nur Autos mit maximal 3,5 Tonnen gefahren werden – bei den Feuerwehrfahrzeugen wird diese Gesamtmasse aber schnell überschritten. „Und viele Jüngere haben meist nur noch einen Klasse-B-Führerschein“, so Tschöpe.

Nicht nur dabei, auch bei den Einsätzen generell sind die Ehrenamtlichen aufgefordert worden, eine Maske zu tragen, auch schon bei kleineren Einsätzen. „Und wir dokumentieren ja ohnehin, wer wo war.“

Von Saskia Helmbrecht