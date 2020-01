Altenhagen I

Die Kameraden blicken auf ein deutlich ruhigeres Jahr zurück, sagte Ortsbrandmeister Jörg Wolf während der diesjährigen Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr in seinem Bericht. Demnach seien ausgelöste Meldungen der Brandmeldeanlage im Seniorenheim Alte Molkerei der häufigste Alarmierungsgrund gewesen. Diese seien stets ernst zu behandeln, betonte der Ortsbrandmeister. Schließlich seien bei einer Vollbelegung nicht nur 80 Bewohner, sondern bis zu 25 Mitarbeiter betroffen. Gerufen wurden die Kameraden zudem zu einem brennenden Strommast in Hachmühlen, einem Flächenbrand im Bereich der Kaiserrampe, einer hilflosen Person sowie zwei Tierrettungen.

Einsätze bei Starkregen

Nicht zuletzt hielt der Starkregen im Oktober die Kameraden in Atem: „Die B 217 stand in Fahrtrichtung Springe vollständig unter Wasser“, berichtete Wolf. Auch den Kameraden habe das Unwetter zugesetzt, weil nicht nur der Schuppen, sondern auch die Garagen mit Schlamm vollliefen. „Es dauerte bis zum Einbruch der Nacht, bis wir mit vielen Kräften alles gesäubert hatten“. Neben den Einsätzen richtete die Wehr das Osterfeuer sowie die High-Fire-Games aus, bei denen sich jedoch nur wenige Teams aus Springe und dem Umland beteiligten.

Müll sorgt für Unmut

Unmut äußerte der Ortsbrandmeister über den wiederholt illegal entsorgten Müll im Ort. „Ich bin die Strecken abgelaufen. In diesem Jahr kommt wieder viel Arbeit auf uns zu“, sagte er.

Mit der im November gegründeten Kinderfeuerwehr möchte die Wehr den Nachwuchssorgen entgegenwirken. „Im Frühjahr geht es richtig los“, kündigte der Ortsbrandmeister an.

„Es geht voran“, sagte Fachdienstleiter Karsten Kohlmeyer über den Bau eines neuen Gerätehauses. Laut dem Fachdienstleiter liefe inzwischen ein Verfahren zur Erstellung eines Bebauungsplans. Pünktlich zum Haushaltsplan 2020 würde nun eine Kostenschätzung vorliegen, die sich auf etwa 1,3 Millionen Euro belaufe, von denen 350 000 Euro in den aktuellen Haushalt eingestellt wurden. „Aus der Kostenschätzung soll jetzt eine konkrete Berechnung werden, die in einem Bauantrag mündet“, so Kohlmeyer weiter.

„Qualität gehst vor Schnelligkeit“

Er habe sich gewünscht, dass es eher losgeht, aber „Qualität geht vor Schnelligkeit“, betonte Stadtbrandmeister Herbert Tschöpe in seinem Bericht aus der Stadt. Außerdem hoffe er, dass der Neubau die Bürger zum Mitmachen motiviere.

Tschöpe gab während der Sitzung bekannt, dass am 6. Februar während einer außerordentlichen Stadtkommandositzung ein neuer stellvertretender Stadtbrandmeister für den Bereich Springe gewählt werden soll. Der Amtsinhaber, Stefan Quentin, hatte den Posten wie berichtet Ende Dezember abgegeben, nachdem er auf eigenen Wunsch aus dem Ehrenbeamtenverhältnis entlassen worden war. Die Kameraden werden sich für die Wahl seines Nachfolgers in Eldagsen treffen.

Von Patricia Szabo