Die neuen Gerätehäuser für die Feuerwehren in Altenhagen I und Eldagsen werden die Gemeinden erheblich mehr kosten als zu Planungsbeginn 2018 veranschlagt. Einer der Gründe liegt in dem langen Zeitraum bis zu dem 2022 geplanten Baubeginn, in dem die Baustoffe jährlich rund 5 Prozent teurer werden.Doch es gibt noch weitere Gründe.