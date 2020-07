Altenhagen I/Eldagsen/Bennisen

Liegt es am Wetter oder an den Corona-Beschränkungen? Die Freibäder im Stadtgebiet ziehen nach den ersten Wochen ihrer Wiedereröffnung eine durchwachsene Bilanz.

7000 Besucher kamen im Juni ins Freibad nach Bennigsen, das seit dem 30. Mai geöffnet ist, berichtet Leiterin Martina Riemer.

Weniger Einnahmen bei gleichen Kosten

„Das ist nicht weniger als in einem schlechten Sommer.“ Vor einem Jahr kamen in diesem Zeitraum 14 000 Besucher ins Bad – „da hatten wir Knallerwetter“. Ende Juni sei aber an dem letzten Freitag „der Bär los gewesen“. An diesem Tag seien mehr Besucher gekommen, als wegen der Corona-Beschränkungen hineindurften. Und das mache sich auch beim Umsatz bemerkbar. „Wir haben die gleichen Kosten, aber weniger Einnahmen. Daher müssen wir genau rechnen, um über den Winter zu kommen.“ Im September wird das Bad eine Woche länger als sonst geöffnet sein. „Ich glaube aber nicht, dass sich das so lohnen wird, viele kommen im September nicht mehr.“

Um für ein bisschen Abwechslung zu sorgen, bietet das Freibad-Team wieder einen Flohmarkt und das Mondscheinschwimmen an. „Trotzdem ist das alles nichts Ganzes und nichts Halbes.“

Zulauf in Bennigsen: Auflagen sind andernorts höher

Was Riemer aber beobachtet hat: „Wir haben derzeit viel Zulauf aus anderen Städten, wo die Auflagen höher sind.“ In Bennigsen müssen sich Besucher zum Beispiel vorher nicht anmelden, Kinder dürfen kommen und Schwimmen im Einbahnstraßen-Modus gibt es ebenfalls nicht. „Trotzdem schaffen wir alles gut.“ Bis zu 500 Besucher dürfen gleichzeitig ihre Bahnen ziehen. Um die Zahlen zu kontrollieren, bekommen die Badegäste Armbänder. Doch die seien offenbar bei den Besuchern sehr beliebt, und das nicht im positiven Sinne. Von den 150 gekauften Exemplaren seien 100 verschwunden, sodass Riemer einige Bänder nachbestellen musste. „Wenn ich noch einmal jemanden erwische, der das Armband mitnimmt, bekommt er ein Badeverbot, denn wir können diese Kosten nicht auffangen“, ärgert sich Riemer. Immerhin sei die Unterstützung aus dem Ort aber gut – auch jetzt gehen noch Dauerkarten über den Verkaufstresen.

Waldbad: Froh, überhaupt öffnen zu dürfen

Probleme, überrannt zu werden, habe man im Waldbad eher nicht, sagt der Vorsitzende des Vereins, Klaus Meyer. „Nach der Eröffnung waren die Besucher schon etwas verhaltener, manche haben auch Angst.“ An den warmen Sommertagen seien aber einige Schwimmfans gekommen. „Wir sind froh, dass wir dieses Jahr überhaupt aufmachen durften.“ Wie berichtet, gab es für das Waldbad nur eine Sonderbetriebserlaubnis, denn das Gesundheitsamt der Region Hannover fordert dort eine umfangreiche Sanierung.

Eldagsen: Jugendliche helfen mit

Dass die Besucher schon verhaltener und vorsichtiger seien, kann auch Klaus-Jürgen Michel, Vorsitzender des Freibadvereins Eldag­sen, bestätigen. „Dennoch wird das Angebot gut angenommen, weil es wieder ein Stück Normalität bedeutet.“ Zum Saisonstart sei weniger los gewesen. Kurz darauf habe sich die Situation aber wieder normalisiert, bis das Wetter jetzt deutlich kühler und regnerischer wurde.

Doch gerade wenn das Wetter gut ist, werde von den Aufsichtskräften viel abverlangt, betont Michel. Zur Unterstützung hatte sich der Verein an Jugendliche gewandt, die freiwillig beim Desinfizieren und Co. mithelfen, berichtet Michel. Ähnlich wie in Bennigsen habe auch er in Eldagsen vermehrt neue Badegäste aus der Umgebung begrüßen können, die wegen der teils komplizierten Auflagen auf andere Orte ausgewichen sind. „Momentan denke ich, dass wir gut durch die Krise kommen werden“, ist Michel optimistisch. So hat der Verein überlegt, gegen einen kleinen Obolus die große Wiese bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. „Und die Unterstützung aus dem Ort ist ebenfalls gut. Auch wir verkaufen immer noch Dauerkarten.“

Klar sei aber auch, dass der Verein gerade jetzt flexibel bleiben muss. Die Regelung, die Liegewiese erst später zu öffnen, wurde etwa vor Kurzem wieder zurückgenommen. „Anders als wir dachten, stellte das gar kein Problem dar. Wir müssen ständig gucken, was wir anpassen müssen.“

