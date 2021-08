Eldagsen

In Eldagsen scheiterten die Gauner gerade – doch die Serie von Geldautomatensprengungen in der Region Hannover und drumherum nahm zuletzt an Fahrt auf. Das entspricht durchaus dem deutschen Trend. Was steckt hinter der brachialen und riskanten Tat?

„Die Bedrohungslage durch Sprengungen von Geldautomaten in Deutschland ist weiterhin hoch“, sagt das Bundeskriminalamt (BKA). Seit Beginn der statistischen Erfassung dieser Taten im Jahr 2005 wurde beim BKA 2020 ein Höchstwert verzeichnet. 18 Sprengungen wurden 2019 vollendet – auf 111 Fälle (+516,7 Prozent) stieg die Zahl im Jahr 2020 an. Ein Ende ist nicht in Sicht: Seit Juni sind in der Region Hannover und im nahen Umfeld in sieben Banken Automaten gesprengt worden.

Sachschäden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro

Die Täter konnten – bis auf den Fall in Eldagsen – meist unerkannt mit den erbeuteten Banknoten im Wert von geschätzten mehreren Zehntausend Euro flüchten. Die Sachschäden, die bei diesen gefährlichen Sprengungen an Geldautomaten, Einrichtungen und Gebäuden angerichtet wurden, betragen das Vielfache der jeweiligen Beutesumme. Es ist nur dem Zufall zu verdanken, dass bei diesen Sprengungen niemand verletzt wurde. Noch sind Banken und Sparkassen gegen Schäden nach Überfällen und Sprengungen von Geldautomaten samt dem Bargeld versichert. Die Versicherungen forderten aber bereits im Jahr 2016 „aktive Gegenmaßnahmen“ der Banken ein, „damit Sprengungen erfolglos sind“. Letztendlich zahlen auch Bankkunden indirekt für die Schäden.

Täter stammen meist aus den Niederlanden

Wer sind die Täter?„Zwei Drittel aller Tatverdächtigen sind reisende Täter aus den Niederlanden“, sagt das BKA – und zwar überwiegend um Personen aus der Region Utrecht/Amsterdam, häufig mit marokkanischem Migrationshintergrund, die Teil eines kriminellen Netzwerks mit wechselnden Akteuren sind. Zumindest auf den ersten Blick scheinen die Verdächtigen im Fall Eldagsen nicht aus diesem Umfeld zu kommen: Sie haben ihren Wohnsitz in Northeim und Aschaffenburg, stammen offenbar aus Syrien. Wie schützen sich Banken gegen die Angriffe? Stefan Marotzke, Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, verweist auf „individuelle Sicherungskonzepte“ für die Standorte. Dabei stütze man sich auf „kontinuierlich durchgeführte Risikoanalysen pro Standort“ und Gespräche mit dem BKA. Bei der Umsetzung stehe ein „Zusammenwirken von mechanischen, elektronischen und organisatorischen Maßnahmen“ im Fokus. Ein Beispiel: die „Schließung von besonders gefährdeten Geldautomatenstandorten in den Nachtstunden“, aber auch der Einsatz von Antigas- und Vernebelungssystemen. „Geldautomaten sollen räumlich umschlossen aufgestellt werden“, rät Harald Schmidt, Geschäftsführer der Zentralen Geschäftsstelle der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes bereits Anfang dieses Jahres. Damit solle verhindert werden, dass die Täter an die Geldkassetten im Geldautomaten gelangen. Nicht immer wird die Empfehlung umgesetzt: Der Geldautomat in der Filiale der kürzlich umgebauten Commerzbank in Springe steht einzeln im Raum – genau wie gleich zwei betroffene Geräte in Gehrden. Der gesprengte Geldautomat in der Sparkassen-SB-Filiale in Großgoltern war in eine Leichtbauwand eingebaut. In den Technikraum hinter diesem Geldautomaten führte eine Wohnzimmertür, die keinerlei Hindernis darstellte. Meist kamen die Täter durch die nicht verschlossenen Eingangstüren in die Räume der Banken hinein. Die Kriminalprävention der Polizei fordert, den Zugang in der „tatkritischen Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr verschlossen zu halten“. Darüber hinaus sollen Videokameras alle Räume und die Geldautomaten überwachen.

Von Bernhard Herrmann