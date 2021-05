Es ist nicht so, dass Grüne das Auto grundsätzlich verdammen: „Ich fahre oft genug selber mit dem Auto zum Rathaus“, sagt etwa Elke Thielmann-Dittert, die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Springer Stadtrat. Gerade nach einem Arbeitstag in Hannover sei das bequemer. Aber, sagt Thielmann-Dittert: „Man muss sich dessen bewusst sein, was man tut.“

Ihr wird bei vielen Entscheidungen in der Stadt zu sehr aus Sicht der Autofahrer gedacht – das bekundete sie jüngst auch im Planungsausschuss, als es um die Parksituation rund ums Rathaus ging. Das brachte ihr Kritik ein, etwa von Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich: Sie habe keine Ahnung, sagte der Christdemokrat. Thielmann-Dittert ist aber nicht die Einzige, der in Springe zu autolastig gedacht wird.

Sorge, dass Parkplätze nicht reichen

Die Sorge der meisten Politiker im Ausschuss und der Anwohner: Die 85 geplanten Parkplätze rund um das neue Rathaus reichen nicht, vor allem, weil viele Schüler der benachbarten BBS mit dem Auto kämen. Thielmann-Dittert glaubt nicht, dass mehr Parkplätze die Lösung sind – eher weniger: „Das wäre vielleicht ein Anreiz, das Auto auch mal stehen zu lassen. Wenn ich das Angebot immer vorhalte, gibt es ja keinen Lerneffekt.“ Ihre Erfahrung: In Springe gibt es immer ausreichend Parkplätze – wenn man bereit ist, noch ein paar Schritte zu gehen, bis man am Ziel ist.

Ähnlich sieht sie es beim Radwegekonzept der Stadt. An vielen Stellen können Radfahrer auf Bürgersteige ausweichen, etwa in der Rosenstraße oder der Straße Hinter der Burg. „Der Verkehr ist in vielen Gebieten der Stadt gar nicht so groß, dass man die Radfahrer an die Seite drängen muss“, sagt Thielmann-Dittert, „ich verstehe nicht, warum das Auto als Heilsbringer angesehen wird.“

Zustimmung kommt aus der Verwaltung. „Von der Verkehrsdichte in Springe her gehört das Fahrrad auf die Straße“, sagt Jörg Klostermann, der Leiter des Springer Bauamts. Um Radfahrern Vorteile einzuräumen, müssten andere Verkehrsteilnehmer Nachteile in Kauf nehmen – dass das in Springe fast immer die Fußgänger sind, stört Klostermann.

Fahrradbox wird auf Parkpalette am Nordwall platziert

Ein Beispiel für die Autofixiertheit in Springe ist für Klostermann auch die Diskussion um die Aufstellung einer abschließbaren Box für drei Fahrräder an zentraler Stelle in der Innenstadt, die einen Pkw-Stellplatz gekostet hätte – sie soll nach Beschluss des Ortsrats nun auf der Parkpalette am Nordwall „versteckt“ werden. Der Politik war die Fahrradgarage nicht ansehnlich genug, um im Zentrum aufgestellt zu werden, dabei „wurden extra hochwertige, ansprechende Boxen ausgewählt, die an einem gut auffindbaren einsehbaren Standort aufgestellt werden sollten“, sagt Klostermann. „Um das Fahrrad als alternatives Verkehrsmittel weiter zu attraktivieren, sind kurze Wege erforderlich, die Nutzung des Fahrrades muss Vorteile gegenüber der Nutzung des Autos mit sich bringen. Wenn ich mein Fahrrad in der Parkpalette parken muss und ich mit dem Auto, das ich ja mit einem Kopfdruck abschließen kann, quasi ‚vor der Haustür‘ parken kann, gibt es diesen Vorteil natürlich nicht.“

Er wolle das Auto nicht verdammen, sagt Klostermann, Springe als Kleinstadt in einer ländlichen Region sei nicht mit größeren Städten mit gut ausgebauten ÖPNV vergleichbar. Aber: „So lange die Nutzung des Pkw einfacher und attraktiver (und teils günstiger) ist als ein anderes Verkehrsmittel, ob ÖPNV oder Rad/Fuß, werden wir lange auf eine Verkehrswende warten.“ Ein weiterer Aspekt aus seiner Sicht: Autos stehen mehr, als dass sie bewegt werden – und brauchen dafür enorm viel Stellflächen. Die seien „knapp und teuer und aufwendig zu bauen“, so Klostermann. „Werfen Sie mal einen Blick in unsere Baugebiete, wie viele Flächen für den fahrenden und ruhenden Verkehr hergestellt werden müssen, und somit nicht für Wohnungen, Grünflächen und Spielplätze zur Verfügung stehen“, sagt Klostermann. In der Schille in Bennigsen etwa betrage der Anteil 25 Prozent.

Der Bauchef würde sich für Springe „ein Parkraum-Management“ wünschen, das auch gebührenpflichtige Parkplätze beinhalten könnte: „Die müssten nicht kostendeckend sein“, sagt er. Immerhin aber müsste „jeder Ladenbesitzer, Gastronom, Marktbeschicker für die Nutzung öffentlicher Fläche bezahlen – geparkt wird aber umsonst?!“

Verwaltung und Ortsbürgermeister tauschen sich aus

Verwaltung und Ortsrat sind sich bei der Fläche für die bei einem Klimaschutzwettbewerb gewonnen abschließbaren Fahrradboxen nicht einig. Auf Beschluss des Ortsrates sollen sie auf der Parkpalette am Nordwall aufgestellt werden. Er stehe aber im Austausch mit Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich, um die Situation für Fahrradfahrer auch an zentralerer Stelle in der Stadt kurzfristig zu verbessern, sagt Springes Bauamtsleiter Jörg Klostermann. Im Gespräch seien etwa mehr Bügel, um Räder anzuschließen. Friedrich habe auch die Idee geäußert, Schließfächer aufzustellen, in denen Radfahrer ihr Gepäck verstauen könnten, so Klostermann: „Unsere gemeinsamen Ideen werden wir jetzt zunächst in der Verwaltung prüfen.“

Von Jan-Erik Bertram