Partei will in Springe den Notstand ausrufen und kündigt viele Projekte dazu an. Grünen-Ratsfrau Elke Thielmann-Dittert will künftig jeden Beschluss hinsichtlich Klima und Biodiversität prüfen. Unter anderem sollen Blühstreifen und ökologisch wertvolle Friedhofsflächen entstehen.