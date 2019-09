Gehen oder bleiben? Das Thema Große Koalition in Berlin ist bei den Mitgliedern des Springer SPD-Ortsvereins umstritten. Bei der Versammlung am Wochenende in Lüdersen gab es sowohl Stimmen für einen Verbleib in der Regierungskoalition als auch für ein Ende der SPD/CDU-Zusammenarbeit nach nunmehr bald zwei Jahren.