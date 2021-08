Springe

„Hier kann man was richtig Schickes machen“, wirbt der städtische Tiefbauingenieur Lars Weiß. In die Straße Am Grünen Brink sollen im nächsten Jahr Fernwärmerohre gezogen werden. Weil der vorhandene Wasserkanal ohnehin marode ist, wird die Straße komplett erneuert – und ihr Gesicht verändern.

Der Grüne Brink liegt zwar nicht direkt im Zentrum, ist aber doch eine wichtige Ost-West-Achse, vor allem zwischen der Fünfhausen- und der Bahnhofstraße. „Nach der Sanierung des Sparkassen-Hochhauses wird die Straße eine zentrale Bedeutung in Springe einnehmen“, heißt es sinngemäß in einer Vorlage der Stadtverwaltung zu dem Thema. Das Sparkassen-Hochhaus wird derzeit zum Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) umgebaut, dieses Gesundheitshaus soll mit Fernwärme versorgt werden.

Reinhardt: „Alles ist besser als das, was wir jetzt haben“

Das Tiefbauamt hat sich intensiv Gedanken gemacht, wie die Einbahnstraße mit einfachen Mitteln aufgehübscht werden kann. Die Variante, dass alles so bleibt, wie es ist, gibt es auf dem Papier nicht. Eine Herangehensweise, die SPD-Fraktionschef Bastian Reinhardt während der Ortsratssitzung ausdrücklich lobte: „Alles ist besser als das, was wir jetzt haben.“

Mitarbeiter Weiß stellte klar: Der Mischwasserkanal ist in einem so schlechten Zustand, dass „eine alleinige Verlegung der Fernwärmeleitung aus technischer und wirtschaftlicher Sicht nicht durchführbar“ ist. Die Stadtwerke (Fernwärme), die Stadt und die Stadtentwässerung müssen deshalb zusammenarbeiten.

Geplant ist, die vergleichsweise breiten Bürgersteige auf beiden Straßenseiten um circa 20 bis 30 Zentimeter zu verschmälern. Der gewonnene Platz soll dem Radverkehr zugeschlagen werden: Radfahrer dürfen die Einbahnstraße schon jetzt in beide Richtungen nutzen – ganz einfach ist das in der Praxis aber nicht. Ein eigener Fahrstreifen könnte helfen.

Nicht nur bepflanzte Beete

Die Ingenieure möchten die Parkplätze so anordnen, dass der fließende Verkehr möglichst weit von den Häusern entfernt ist. Für die Anlieger wird es dann etwas ruhiger. In Ausbauvariante eins gibt es zudem bepflanzte Beete. „Das ist schön, aber auch nur 08/15“, sagte Weiß in der Ortsratssitzung über seinen eigenen Vorschlag.

Variante zwei gefalle ihm deutlich besser, weil es einen eigenen Fahrradstreifen und versetzte Parkplätze gibt. Der Sicherheitsstreifen wird aus einem neuartigen Pflastersystem mit „steinumfassender Kautschukbahn“ hergestellt. Die sei so stabil, dass selbst bei Schwerlastverkehr nichts ins Ruckeln kommt, so Weiß, der einen der Steine zum Vorzeigen mitgebracht hatte. Bei Variante drei gibt es noch ein paar gepflasterte Parkplätze mehr – aus Sicht des Ingenieurs die „gestalterisch wertvollste Option“.

Fahrradfahrer sollen berücksichtigt werden

Egal, welche Variante es wird: Straßenausbaubeiträge werden in jedem Fall fällig. Bei Variante eins sind es etwa 275 Euro für ein 1000 Quadratmeter großes Mustergundstück, bei den Varianten zwei und drei sind es rund 292 Euro.Christdemokratin Claudia Starke plädierte dafür, über Springes erste reine Fahrradstraße nachzudenken. Ihr Fraktionskollege Tim Schmelzer hält die Zeit dafür für noch nicht reif: „Dafür ist der Grüne Brink eine zu wichtige Achse.“

Guido Tegtmeyer von den Freien Wählern bereitet der Fahrradstreifen zwischen fahrenden und parkenden Autos Bauchschmerzen, auch SPD-Mann Reinhardt sieht „eine erhöhte Gefahrensituation, für Radfahrer, wenn Autotüren geöffnet werden“. Sozialdemokrat Jörg Gassl glaubt dagegen, dass sich der Fahrradstreifen positiv auf die Gesamtsituation auswirken wird: „Das führt dazu, dass Autofahrer langsamer unterwegs sind.“

Mehrheitlich sprach sich der Ortsrat für die Variante drei mit eigenem Fahrradstreifen und gepflasterten Parkplätzen aus. Anfang September werden die Pläne dem Bauausschuss vorgelegt, anschließend trifft der Verwaltungsausschuss eine Entscheidung.

Von Marita Scheffler