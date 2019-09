In die Suche nach einem Grundstück für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Alferde ist viel Bewegung gekommen. Der Politik soll im Oktober ein Vorschlag für den Kauf eines passenden Areals vorgelegt werden. Das berichtete Verwaltungsmitarbeiterin Manuela Ludorff in der Sitzung des Alferder Ortsrats.