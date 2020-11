Die Werbegemeinschaften in Springe und Eldagsen machen sich für das Einkaufen vor Ort stark: In kleineren Geschäften sei die Ansteckungsgefahr geringer als in der Großstadt, so ihre Meinung. Um die lokalen Händler in Corona-Zeiten zusätzlich zu unterstützen, bietet die Stadt Gutscheine für die Geschäfte an beiden Orten an, mit denen Bürger kräftig sparen können.