Nur rund 40 Schwimmfans dürfen sich gleichzeitig im Hallenbad aufhalten, sagt Leiterin Uta Kruse. In den jeweils vier Frauen- und Männerumkleiden sowie in den beiden Familienumkleiden sind lediglich vier Schränke frei. „Wir müssen schauen, wie das angenommen wird“, sagt Kruse. Haare föhnen ist nicht gestattet. Zwei Duschen stehen den Badegästen zur Verfügung, die maximal zu zweit betreten werden dürfen. „Die Duschen dürfen nur vor dem Schwimmen benutzt werden, nicht hinterher“, erklärt Kruse das Konzept. Heißt: Wer aus dem Becken kommt, geht in die Umkleide und dann direkt wieder aus dem Bad heraus.

Alle Türen ausgehängt

Um die hohen Hygieneanforderungen erfüllen zu können, haben sich die Mitarbeiter dazu entschlossen, sämtliche Türen im Bad auszuhängen – auch in den Umkleiden und Toiletten. Besucher müssten damit auf dem Weg ins Becken quasi nichts anfassen außer etwa die Spindtür. Sowohl im Eingang als auch an den Umkleiden stehen Desinfektionsmittelspender. „Jede Stunde wird eine Flächendesinfektion gemacht.“ Am Eingang müssen die Badegäste eine Maske tragen und im gesamten Hallenbad den Mindestabstand einhalten, sagt Kruse. „Und wir bitten darum, dass niemand kommt, der sich krank fühlt oder krank ist.“

Am Becken selbst müssen sich die Schwimmer ebenfalls auf einige Änderungen gefasst machen. Der komplette Kinderbereich inklusive Planschbecken wird gesperrt, ebenso wie die Rutsche und die Sprungbretter. Ebenfalls gesperrt sind die Wärmebänke und Sitzmöglichkeiten. Auch die Liegewiese dürfen Besucher zum Start noch nicht wieder nutzen. Ein Kind zu wickeln ist ebenfalls nicht möglich. „Das alles ist der erste Step, um wiederzueröffnen“, sagt Jörg Michalik, der bei den Stadtwerken für die Bäder GmbH zuständig ist. Die erste Woche wird demnach auch ein Testlauf sein, wie sich die Besucher verhalten werden und an welchen Stellen am Hygienekonzept nachgebessert werden muss. „Wenn alles gut klappt, können wir manche Regelungen auch wieder aufweiten.“

Ziel sei es jetzt, mit etwas strengeren Vorgaben für besondere Sicherheit, gerade für die Risikogruppen, zu sorgen. „Wir wollen das Bad wirtschaftlich betreiben, müssen aber vorsichtig sein.“

Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich, dennoch kann es wegen der begrenzten Anzahl zu Wartezeiten kommen. „Man kann natürlich gern mal anrufen und fragen, wie viel gerade los ist“, ergänzt Kruse.

Kurzarbeit für Mitarbeiter endet

Zum Schutz der Mitarbeiter wurde an der Kasse eine Plexiglasscheibe installiert; je nach Lage sei es dem Team selbst überlassen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Für die Mitarbeiter endet mit der Wiedereröffnung des Bades auch die Kurzarbeit, sagt Michalik.

An der Kasse müssen Besucher wie in vielen anderen Bereichen auch einen Zettel mit ihren Kontaktdaten ausfüllen. An den Öffnungszeiten wird sich nichts ändern. Auch die Eintrittspreise bleiben unverändert. Die 10er-Karten etwa würden wegen der Schließzeit um genau diesen Zeitraum verlängert. Wer einen Kurs gebucht hatte, bekäme eine Rückzahlung in Form von Gutscheinen. Ferienaktionen wie die beliebte Schools-Out-Party müssen wegen der Pandemie aber abgesagt werden.

Vereine starten nach den Ferien

Die Vereine, sagt Kruse, werden erst nach den Ferien ins Hallenbad zurückkehren. „Wir werden natürlich auf aktuelle Situationen eingehen“, verspricht Kruse.

Viele andere Bäder, etwa das Erlebnisbad Pyrmonter Welle, hielten sich wegen der strengen Anforderungen noch mit einer Wiedereröffnung zurück, hat Kruse in den vergangenen Tagen beobachtet. „Bei uns ist man eben anders als im Freibad in einem geschlossenen Raum, deswegen wird zum Beispiel auch die Lüftung zu 100 Prozent durchgehend laufen.“ Trotz der hohen Hürden sei es ihnen wichtig gewesen, das Bad wieder zu eröffnen – auch wegen der vielen Nachfragen. „Wir bieten die Möglichkeit, sich im Wasser zu bewegen und zu schwimmen. Man muss Schritt für Schritt dann weiterschauen.“

Am Mittwoch, 1. Juli, ist das Bad von 7 bis 21 Uhr geöffnet.

Von Saskia Helmbrecht