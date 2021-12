Mittelrode

Lokalpolitiker, Ortsbrandmeister, Mitbegründer der Interessengemeinschaft Mittelrode: Die Liste der Ehrenämter, die Henning Herbst innehatte, ist lang. Für sein Engagement wurde der 76-Jährige am Freitag von Regionspräsident Steffen Krach mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens ausgezeichnet.

Sein Wirken ist bis heute an vielen Stellen im 290-Seelen-Dorf erkennbar. Als Mitbegründer der Interessengemeinschaft Mittelrode/Bockerode, an dessen Spitze er von 2007 bis 2018 stand, war Herbst maßgeblich am Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses beteiligt. 2008 hatte der Verein das Haus von der Stadt übernommen. Die Sanierungsarbeiten, die nötig waren, um das frühere Schulgebäude der Gemeinschaft für Treffen zur Verfügung stellen zu können, wurden ehrenamtlich gestemmt.

Ausbau der Ortsdurchfahrt

Als Lokalpolitiker setzte er sich für den Ausbau der maroden Ortsdurchfahrt Mittelrode ein, der sich bis Februar 2007 hinzog. Mit der Sanierung erhielt die Straße unter anderem sichere Bürgersteige. Im September 2012 schnitt er mit dem damaligen Ortsbürgermeister Ralf Burmeister das Flatterband auf der neuen Hallerbrücke zwischen Eldagsen und Mittelrode durch, die aufwendig neu gebaut worden war. Bis 2018 kümmerte er sich um die Pflege der öffentlichen Grünflächen und Bushaltestellen.

Und dann gab es ja auch noch den „Krieg um die Mittelroder Glocke“, an den sich die meisten Bewohner sicherlich noch erinnern können. Mittelrode hatte seine eigene Glocke während des Zweiten Weltkriegs verloren. Die Nazis holten sie ab und schmolzen sie ein. Ähnliches passierte den Völksenern. Doch nach dem Krieg schaffte die dortige Kirchengemeinde Ersatz an: Drei schwere Klangkörper hingen im Turm der Kirche. Allerdings erwiesen sich die drei gusseisernen Exemplare als eine zu große Last – der Turm bekam Risse.

Einsatz für die MIttelroder Glocke

Die Gemeinde beschloss daher 1993, sich ein leichteres Geläut aus Kupfer anzuschaffen. Die drei Glocken wollte der dortige Pastor in die Ukraine schicken. Aber warum sollte man die Glocken in die Ferne weggeben?, fragte man sich im Nachbarort, erinnert sich Herbst.

Schließlich mussten die Mittelröder schon Jahrzehnte lang ohne Läuten auskommen. Sogar die Landeskirche schaltete sich in den Streit ein. Dann endlich die Entscheidung: Die Mittelröder durften die kleinste der drei Glocken haben. Etwa 20 000 Euro kostete die Errichtung des Glockenturms damals, die durch Spenden aus dem Ort, Zuschüsse und Sponsorengelder zusammenkamen. Am 3. Juni 1997 wurde die Glocke ihrer Bestimmung übergeben.

Doch wer Herbst kennt, weiß, dass sein Herz nicht nur für die Kommunalpolitik schlägt, sondern auch für die Feuerwehr. 1962 trat er der Freiwilligen Feuerwehr in Mittelrode bei und war dort viele Jahre lang aktives Mitglied. Von 1983 bis 2000 war er außerdem Ortsbrandmeister im Ort, danach wurde er zum Ehrenortsbrandmeister ernannt. Unter seiner Leitung wurde unter anderem 1985 das Gerätehaus um- und 1991 eine Garage neu gebaut. Zwei Jahre später wurde außerdem eine Grillhütte errichtet. Auch ein neues Auto konnte angeschafft werden. „Und schon damals war es immer etwas schwierig, wenn es um Kosten ging. Aber: Was notwendig war, haben wir für den Ort bekommen.“

Neue Feuerwehrpartnerschaft

Nach der Grenzöffnung 1989 entstand der Kontakt mit der Ortsfeuerwehr Rauschwitz in Sachsen. Daraus entwickelte sich eine Feuerwehrpartnerschaft, die unter maßgeblichem Einsatz von Herbst 1991 offiziell geschlossen wurde. 1999 ernannte die Feuerwehr Rauschwitz Herbst sogar zum Ehrenmitglied.

Herbst steckte viel Herzblut in das Ehrenamt – aber musste natürlich auch seine Brötchen verdienen. Er absolvierte eine Lehre zum Landmaschinenschlosser bei der Firma Fricke in Springe, war von 1963 bis 1984 bei der Hanomag beschäftigt und später bis zur Rente bei der Landwirtschaftskammer Hannover angestellt. „Alleine hätte ich das alles nie gewuppt, ich hatte immer tolle Mitstreiter, die mir bei allem zur Seite gestanden haben.“

Von Saskia Helmbrecht