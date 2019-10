Völksen/Springe

Der grüne Hügel bei Völksen ist eine andere Welt: Der schnöde Alltag ist unten; dort oben regieren die Musen und die Kunst. Für sie brennt Hermannshof-Chef Eckhard Liss. Ein Schild vor seiner Haustür signalisiert dies auch, es besagt: Hier oben beginnt oben der Olymp. Doch immer wieder steigen die Götter, in diesem Falle die Künstler, herab in die Niederungen der Menschenwelt. Fast immer ist das für beide Seiten eine Bereicherung.

Feuer der Kultur trifft auf das der Feuerwehr

Wie Ende Oktober. Dann startet ein bemerkenswertes Projekt. Dabei trifft das Feuer der Kultur auf die Löschexperten der Feuerwehr. „Es brennt“: So heißt das Projekt, das der Hermannshof in acht Feuerwehrhäusern von Springe und seiner Ortsteile auf den Weg bringt. „Wahnsinn“, sagt Liss immer wieder, „das ist ein Wahnsinnsprojekt.“ Seine Begeisterung ist ein wenig ansteckend. Vermutlich deshalb fiel es Liss und seinen Mitstreitern vom Verein Kunst und Begegnung Hermannshof nicht schwer, auch die Feuerwehren dafür zu gewinnen. „Die Feuerwehren sind ja auch ein Ort des sozialen Austauschs und der Kultur – und in vielen Ortsteilen der einzige verbliebene Veranstaltungsort“, argumentiert Liss. Und so ist denn auch die Stoßrichtung des Projekts: Die mal ein wenig abgedrehten, stets kreativen, zuweilen mutigen und immer wohldurchdachten Konzerte, Lesungen, Aufführungen und Vorführungen, die sonst im Haus im Park über die Bühne gehen, kommen in die Feuerwehrhäuser. An zehn Veranstaltungsterminen bietet der Hermannshof Literatur, Cineastik, Musik, Licht- und Soundinstallationen an, um die praktische und erdverbundene Welt der Feuerwehr mit der ein wenig abgehobenen Welt der Kultur an einen Tisch oder besser in ein Gerätehaus zu bringen.

Installation im Feuerwehrhaus Holtensen

Den Auftakt bildet am Freitag, 18. Oktober, die Licht- und Soundinstallation „Wie klingt rot?“ im Feuerwehrhaus in Holtensen. Dort wird parallel Deftiges aus der Einsatzküche kredenzt. Den Abschluss wiederum stellt am Sonntag, 27. Oktober, ein feuriger Gottesdienst in der St.-Andreas-Kirche dar, bei dem die Flammen lodern und die Reiter der Apokalypse galoppieren werden. Ein Höhepunkt ist der Lichterumzug am Freitag, 25. Oktober, durch die Springer Innenstadt. Alle Angebote sind kostenlos. „Die einzelnen Veranstaltungen sind in Absprache mit den Ortsbrandmeistern geplant und umgesetzt worden“, sagt der Hermannshof-Chef. Seine Hoffnung ist, dass man es auf diese Weise schafft, die beiden Welten Feuerwehr und Kultur nicht nur in einem Raum zusammenkommen zu lassen, sondern auch Begegnungen zu ermöglichen, die ohne das Projekt nicht stattfinden würden.

Liss stellt heraus, dass die Ehrenamtlichen der Feuerwehr eine Menge beitragen, „das muss man würdigen“. Umgekehrt ist beim Hermannshof-Team rund um Liss eine Menge los: „Für uns alle ist das eine immense Arbeit, die Koordination ist ganz schön umfangreich.“

Gefördert wird das Projekt unter anderem mit 3000 Euro von der Stadt für den Laternenumzug und mit 14 000 Euro der Stiftung Soziokultur des Landes Niedersachsen.

Die Termine in der Übersicht:

Freitag, 18. Oktober: Um 20 Uhr wird das Feuerwehrhaus Holtensen mit einer Lichtinstallation illuminiert und mit Klängen beschallt. Das Motto: Wie klingt rot?

Sonnabend, 19. Oktober: Ab 14 Uhr verwandelt sich das Feuerwehrhaus in Völksen in einen Escape-Room. Um 20 Uhr wird im Feuerwehrhaus Alferde der Kinofilm „Fahrenheit 451“ gezeigt.

Sonntag, 20. Oktober: Unter dem Motto Brennen für die Technik gibt es einen Juniorworkshop der Leibniz Universität Hannover am Feuerwehrhaus Mittelrode. Um 12 Uhr folgt ein Jazz-Frühschoppen. Ab 16 Uhr erwartet Buch-Fans ein literarisches Speed-Dating im Feuerwehrhaus Alvesrode.

Freitag, 25. Oktober: Lichterumzug durch die Springer Innenstadt. Los geht es um 18.30 Uhr auf dem Vorplatz des Museums auf dem Burghof.

Sonnabend, 26. Oktober: Krimi-Lesung mit Heinrich Thies ab 16 Uhr im Feuerwehrhaus Eldagsen. Vorab gibt es Musik von der Ortsfeuerwehr Eldagsen. Ein „Notfallkonzert“ bietet das Orchester im Treppenhaus ab 20 Uhr im Feuerwehrhaus Boitzum an.

Sonntag, 27. Oktober: Das Finale der Reihe startet um 16 Uhr im Feuerwehrhaus Lüdersen mit der Vorführung historischer Filme und Geschichten. Um 19 Uhr folgt der Abschlussgottesdienst in der St.-Andreas-Kirche mit Pastor Klaus Fröhlich und Lothar Schäfer.Achtung: Die Plätze in den Gerätehäusern sind begrenzt. Deshalb wird um eine Reservierung über die Homepage des Hermannshofs (www.hermannshof.de) gebeten.

Von Ralf T. Mischer