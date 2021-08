Der Hermannshof erhält von der Bingo-Umweltstiftung eine Förderung in Höhe von 30 000 Euro. Doch anders als andere Fördergelder für die Kunst- und Begegnungsstätte fließt das Geld nicht in das Kulturprogramm, sondern in die historische Parkanlage. Aus dem Kulturort soll auch ein Erholungsort werden, der sich zum Dorf hin öffnet.