Springe

Kein Massenprodukt, sondern ein echtes Liebhaberstück ist der Bildkalender „Historische Ansichten aus Springe“, den die kleine Kalender-Manufactur aus Verden herausgegeben hat. Im vorigen Jahr tastete sich die Manufactur erstmals in die Deisterstadt vor und füllte eine Lücke. Jetzt gibt es die Wiederholung.

„Das Kreisarchiv der Region Hannover hat uns wieder wundervolle fotografische Schätze zur Verfügung gestellt“, sagt Manufactur-Mitarbeiterin Claudia Telle. „Auf dem Titelbild sehen wir Ahrberg’s-Würstchen-Stand auf dem Reitturnier im Juli 1950, im Mai den Fotografen Gerhard Dierssen mit der Damenhirschkuh ,Diana‘ 1950, im Juni ein Schauturnen aus dem Jahr 1949 und im Oktober den Brand der Lackiererei Bähre um 1950.“

Aus dem Archiv der Region Hannover

Alle Fotos stammen von dem Fotografen Gerhard Dierssen, der die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in und um Springe dokumentiert hat. Sein fotografischer Nachlass befindet sich im Archiv der Region Hannover. Dierssen (1925 bis 2008) arbeitete für die Illustrierte „Quick“ und die Landwirtschaftszeitung „Land und Forst“. Mit seiner Kamera war er in ganz Niedersachsen unterwegs, besonders angetan hatten es ihm aber die Ereignisse in der Dei- sterstadt.

Die Manufaktur verkauft Kalender mit – zumeist historischen – Ansichten für mehr als 300 Städte in der Bundesrepublik. Fast immer arbeitet derVerlag mit Heimatvereinen oder Heimatpflegern zusammen, die sich durch die großformatigen Aufnahmen Werbung für ihren Ort und Interesse an ihrer Arbeit erhoffen.

„Vergangenheit bewahren und teilen“

Weil sie eine Zeit lang in Hannover gelebt hat, suchte Telle auch hier nach Partnern, wandte sich an die Region Hannover – und landete so in Springe. „Die Projekte sind so schön, weil man sich die Vergangenheit bewahren und sie auch teilen kann“, sagt Telle. Sie kennt rührende Geschichten von Dachboden-Funden, die um ein Haar auf dem Müll gelandet wären, wäre nicht in letzter Minute ein geschichtsinteressierter Dorfbewohner vorbeigekommen.

Da die Kalender-Manufactur meist mit Dörfern oder kleinen Städten zusammenarbeitet (ein Beispiel ist Fischerhude), gibt es nur eine überschaubare Anzahl von Exemplaren. „Das macht es aber auch so wertvoll und persönlich“, sagt Telle.

Die Ansichten sind auf festem Papier, A 3-Format, gedruckt. Der Kalender ist in der Geschäftsstelle der Neuen Deister-Zeitung an der Bahnhofstraße 18 sowie in der Buchhandlung am Nordwall in Springe erhältlich; zu einem Preis von 19 Euro.

Von Marita Scheffler