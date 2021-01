Homeoffice ist nicht immer möglich

Springe

Alle reden über Homeoffice: Die neue Verordnung zum Arbeiten von zu Hause gilt ab nächsten Mittwoch. Arbeitgeber müssen sich stärker darum bemühen, ihren Beschäftigten das Arbeiten zu Hause zu ermöglichen, um Ansteckungen mit dem Coronavirus weiter zu reduzieren. In Springe ist das bei vielen Arbeitgebern bereits gängige Praxis. Bei manchen Unternehmern ist es wegen der Arbeitsabläufe aber schlicht nicht machbar. Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass in den Bereichen kein Zwang zum Homeoffice besteht. Ein Stimmungsbild der heimischen Arbeitgeber.

Stadtverwaltung: Jeder der kann, darf zu Hause arbeiten

Bei der Stadtverwaltung gilt: „Jeder, der kann, darf auch ins Homeoffice“, sagt Bürgermeister Christian Springfeld. In Bereichen wie dem Winterdienst oder dem Bürgerbüro sei Heimarbeit nicht möglich, für alle anderen „machen wir es möglich, soweit es irgendwie geht“. Es gelte ohnehin die Telearbeitregelung, sagt Springfeld. Nach der darf jeder Mitarbeiter – in Bereichen, in denen es möglich ist – an drei von fünf Arbeitstagen von zu Hause arbeiten. Da diese Mitarbeiter technisch ausgestattet sind, könne die Regelung ohne Probleme auf fünf Tage ausgeweitet werden. Für die weiteren Mitarbeiter „versuchen wir nun, es so einzurichten, dass sie erst mal ihre private Hardware sicher nutzen können“, so Springfeld. Wer keine private Hardware besitze, „für den müssen wir welche besorgen“. Bereits mit Pandemiebeginn seien Tandems gebildet worden, die imWechsel von zu Hause aus oder im Büro arbeiten.

Wieland : Schichten aufgeteilt, Abstände vergrößert

Bei der Firma Wieland Antriebstechnik kommt Homeoffice für die 35 Mitarbeiter in der Produktion nicht infrage – immerhin werden große Maschinen benutzt. Im Wohnzimmer geht das nicht. Geschäftsführer Thomas Wieland sagt, dass dennoch versucht werde, den Produktionsmitarbeitern den größtmöglichen Schutz zu bieten. Unter anderem seien die Schichten zeitlich und räumlich aufgeteilt worden, sodass weniger Menschen mit großen Abständen im Einsatz seien. Mit Blick auf die 15 Büromitarbeiter stellt Wieland klar, dass die Abstände riesig seien und dass alle Hygiene-Maßgaben umgesetzt würden. Dennoch soll Homeoffice „wo es möglich ist, an einzelnen Plätzen“ umgesetzt werden.

Nordeon : Große Abstände und FFP2-Schutzmasken

Leuchtenhersteller Nordeon beschäftigt im Werk in Springe aktuell 96 Mitarbeiter. Gut die Hälfte davon sind in der Produktion tätig. Auch dort werden „allumfassende Infektionsschutzmaßnahmen umgesetzt“, sagt Chief Sales Officer Benjamin Halemeier. Unter anderem gäbe es große Abstände zwischen den Arbeitsplätzen, die Mitarbeiter werden mit FFP2-Schutzmasken ausgestattet. Nordeon biete allen Mitarbeitern, wenn es möglich ist, Homeoffice an – schwierig wird es in den Bereichen der Produktion.

Holz und Technic: Dienstwagen statt öffentlicher Nahverkehr

Matthias Herbst, Geschäftsführer des Messebauers Holz und Technic, macht kein Geheimnis daraus, dass die totale Homeoffice-Pflicht, die zeitweise von der Politik ins Gespräch gebracht worden war, sein Unternehmen in arge Bedrängnis gebracht hätte. „Wir sind produzierendes Gewerbe, wir können unsere Maschinen nicht mit nach Hause nehmen“, sagt er. Auch die Büro-Mitarbeiter seien von ihren Arbeitsabläufen auf eine gewisse Nähe zum Produktionsbereich angewiesen, weil häufig auf Zuruf Kundenanfragen zu individuellen Produkten beantwortet oder Skizzen angefertigt werden müssten. Allerdings sei der Bürobereich sehr groß, Abstände könnten daher eingehalten werden. Damit Mitarbeiter nicht den öffentlichen Nahverkehr nutzen müssen, habe das Unternehmen Dienstwagen zur Verfügung gestellt, auch seien FFP2-Masken bestellt worden. Nach der ersten Corona-Welle war Holz und Technic der Geschäftszweig, der Messebau, weggebrochen, weil keine Messen mehr stattfanden. Mittlerweile hat das Unternehmen auf den Innenausbau mit Möbeln umgeschwenkt und konnte den Totaleinbruch dadurch abwenden. Auf diese Weise konnte die Belegschaft weiterbeschäftigt werden.

Meta Fackler : Mitarbeiter vor Ort reduziert und strenge Hygieneregeln

Beim Hersteller homöopathischer Arzneimittel, Meta Fackler, wurden „schon immer strenge Hygieneregeln eingehalten, in der Herstellung schon immer ein Mund-Nasen-Schutz getragen und vor längerer Zeit an alle Mitarbeiter FFP2-Masken ausgegeben“, sagt Kirsten Hentze. Schon vor den Beschlüssen der Regierung habe man „angefangen, die Mitarbeiteranzahl, in den Bereichen wo es möglich ist, vor Ort zu reduzieren“. Jedoch sei es als produzierendes Arzneimittelunternehmen „mit einer papierbasierten Dokumentation nach GMP Richtlinien“ in den Bereichen „Herstellung, Qualitätskontrolle aber auch in Logistik/Versand nicht möglich, im Homeoffice zu arbeiten.“ Auch dort halte man sich „sehr streng an die Abstands- und Hygiene-Regeln“.

Auch die Produktion dieser Zeitung erfolgt zu einem großen Teil im Homeoffice. Die Mitarbeiter vor Ort sind dazu verpflichtet, abseits des eigenen Arbeitsplatzes eine Maske zu tragen, außerdem wurden alle Arbeitsplätze reduziert und so eingerichtet, dass der Mindestabstand zum nächsten Arbeitsplatz mindestens 1,50 Meter beträgt.

Von Ralf T. Mischer und Jan-Erik Bertram