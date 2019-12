Rehkeule ist besonders gefragt: Enno König bietet in seinem Wildhandel-Laden am Springer Jagdschloss verschiedene Fleischwaren an. Die Ware stammt nicht ausschließlich aus dem Deister, sondern auch aus der Heide und dem Solling, wo das Wild frei lebt. „Das macht es so hochwertig“, sagt König. Quelle: Foto