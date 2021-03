Alvesrode

Täglich werde das Tier nun behandelt. Nach einer Standnarkose wurden Röntgenbilder gemacht. Dabei habe der Arzt festgestellt, dass sich in ihrer Lunge dicke, knotige Stellen befinden, die zum einen von der bakteriellen Infektion kommen, aber auch von einem Parasitenbefall. Mit Medikamenten hat das Team versucht, den Husten und heftige Atemgeräusche zu bekämpfen. Einige Tage war Silvia sogar in einem so schlechten Zustand, dass das Team gar nicht erst das Risiko einer Narkose eingehen konnte. Nun war die Elchkuh aber wieder so stabil, dass sie bei einer Narkose geröntgt wurde, um eine genauere Diagnose zu bekommen – mit dem Ziel, die Behandlung besser anpassen zu können.

Standnarkose besser verträglich

Der Vorteil einer Standnarkose: Sie sei laut Hennig wegen der geringeren Dosierung weniger belastend für den Kreislauf. Die Ursache für die Krankheit ist noch nicht bekannt. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten.“ Wahrscheinlich steht die Lungenentzündung in Zusammenhang mit dem Parasitenbefall. Bislang habe sie gut auf die Medikamente reagiert. Doch wie lange Silvia die täglichen Medikamente und Spritzen noch toleriert, bleibt abzuwarten. „Wir spritzen ihr ja unendliche Mengen über 50 Milliliter.“

Zum Vergleich: Für eine Dosis des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer werden gerade einmal 0,3 Milliliter abgemessen. Bislang habe Hennigs Tochter Melina einen guten Kontakt zu Silvia aufgebaut. Und jeder Tag, an dem das Tier die Antibiotika bekommt, sei ein guter Tag. „Wir sind froh, es überhaupt behandeln zu können.“ Und das sei auch nur möglich, weil Hennig es von Hand aufgezogen hat.

Hennig rettete Silvia und ihrem Zwillingsbruder Carl Gustaf im Sommer 2010 das Leben – die Mutter verstarb, die Kinder waren in keinem guten Zustand. Hennig baute den Zwillingen im ehemaligen Pferdestall an seinem Wohnhaus ein Nest aus Stroh und fütterte sie alle drei Stunden mit der Milchflasche. Dass Silvia damals überlebt hat, war ein kleines Wunder, denn die Überlebenschancen von Kälbern sind nicht gut, wenn sie ihre Mütter verlieren. Besonders bitter: Ihr Zwillingsbruder Carl Gustaf ist bereits vor etwa vier Jahren an Bauchwassersucht gestorben.

Jedes andere Tier hätte bereits bei dem engen Kontakt gestreikt. Bislang habe sich Silvias Zustand positiv entwickelt; über den Berg sei es damit aber nicht. Noch sei unklar, ob sie überleben wird. In dieser Woche stehen weitere Laboruntersuchen wegen des Parasitenbefalls an.

