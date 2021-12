Das Impfangebot soll in Springe bis Juni 2022 sichergestellt und in Zusammenarbeit mit der Region noch weiter ausgebaut werden. Zu den Forderungen des Rats auf Antrag der Gruppe SPD, Grüne und der Linken gehören auch weitere dauerhafte Impfzentren sowie Impfbusse in Quartieren mit hohem Infektionsgeschehen.