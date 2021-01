Springe

In den vergangenen Tagen werden immer mehr Fälle bekannt, in denen Briefe an Tote mit der Aufforderung verschickt worden sind, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. In einem Fall war ein Schreiben des Landes an einen Springer adressiert, der seit 25 Jahren tot ist. Sozialministerium und Post sind im Austausch.

Kurios ist zum Beispiel ein Fall, den ein 59-Jähriger aus Springe schildert. Sein Vater, der im Januar 2015 verstorben ist, sei ebenfalls angeschrieben worden. Doch seine Mutter, die lebt und zur Corona-Risikogruppe gehört, habe bislang noch keinen Brief bekommen. „Das ist schon unfassbar, da läuft einiges schief“, so der 59-Jährige, der anonym bleiben möchte.

Adressat ist vor 25 Jahren gestorben

Ähnlich ungewöhnlich wirkt der Fall von Dörte Brügmann. Ihr Mann Peter starb im August 1995 – vor mittlerweile mehr als 25 Jahren. Trotzdem hielt seine Witwe in diesen Tagen den Brief in der Hand – darin die Bitte von Sozialministerin Carola Reimann, Peter Brügmann, der heute über 80 Jahre alt wäre, möge sich impfen lassen. Dörte Brügmann sagt, sie habe „schon schlucken“ müssen, als sie das Schreiben sah.

Zwar seien gelegentlich an ihren Mann adressierte Werbeschreiben im Briefkasten gewesen. Doch bei diesem Thema, bei dem es um Gesundheit und letztendlich auch um Leben und Tod geht, seien die Emotionen andere. Dass eine Behörde einen solchen Brief schickt: für sie unverständlich.

Bereits am Dienstag war bekannt geworden, dass eine 63-jährige Bennigserin einen Brief für ihren Ehemann erhalten habe, der vor vier Jahren starb. Das Sozialministerium entschuldigte sich „bei allen Angehörigen, die sich dadurch verletzt fühlen.“

Adressen offenbar „nicht so sauber wie das Melderegister“

Das Land hatte die Adressen für die Anschreiben wie berichtet von der Deutschen Post, beziehungsweise deren Tochter Deutsche Post Direkt gekauft. Dass die in dem Paket enthaltenen Daten „nicht so sauber sind wie Melderegister“, bestätigt Post-Sprecher Jens-Uwe Hogardt gegenüber dieser Zeitung. „Aber das ist auch nicht der Anspruch dieser Datenbank.“ Weil sich inzwischen die Fälle häufen, gab es am Mittwoch ein Gespräch zwischen Firmenvertretern und dem Land. Danach teilte Hogardt mit, die nun bekannten Fälle würden umgehend in der Datenbank gesperrt. Es handele sich aber um „Einzelfälle“.

Grundsätzlich überprüfe man die Adressen, die üblicherweise Werbezwecken dienten, laufend – auch anhand von sogenannten Verstorbeneninformationen. Das Problem: „Da eine zentrale Datei, in der Todesfälle im Zusammenhang mit Adressdaten hinterlegt werden, nicht besteht und diese Information aus datenschutzrechtlichen Gründen auch nicht aus Personenstandsregistern abgefragt werden darf“, nutze man stattdessen Informationen von Kooperationspartnern. Trotzdem könne die Datenbank „niemals zu 100 Prozent die Lebenswirklichkeit abbilden“.

Man bedauere solche Fälle wie die aus Springe, so Hogardt. „Leider ist dies trotz umfangreicher Datenpflegemaßnahmen und aufgrund von datenschutzrechtlichen Vorgaben nicht auszuschließen.“

Wer ein Familienmitglied aus der Datenbank löschen wolle, könne eine Mitteilung an Deutsche Post Direkt GmbH, Junkersring 47, 53844 Troisdorf, oder per E-Mail an datenschutz@postdirekt.de schicken.

In Ausnahmefällen könne es auch noch nach der Sperrung der Daten zu dem Erhalt von Werbung kommen, wenn zum Zeitpunkt der Sperrung diese Daten in Druckereien bereits für die Werbung verarbeitet würden, so Hogardt.

Von Christian Zett und Saskia Helmbrecht