Springe

Sein Abitur hat Julian Krämer seit wenigen Wochen offiziell in der Tasche, eine Auszeit nimmt er sich jedoch nicht – im Gegenteil: Der 17-jährige Jungstudent geht als Mitglied des Bundesjugendorchesters derzeit auf Tour und gibt Konzerte im In- und Ausland.

Zurück aus Norwegen geht es für ihn demnächst nach Afrika: „Ein Teil der Sommerarbeitsphase wird in Südafrika stattfinden und uns durch die großen Konzertsäle dort führen.“ Aufführungsorte seien unter anderem die Stadthalle in Kapstadt, die Universität in Pretoria sowie das Morris Isaacson Centre of Music. In Deutschland treten die jungen Orchestermusiker unter anderem in der Hamburger Elbphilharmonie, dem Konzerthaus in Berlin sowie dem Serenadenhof in Nürnberg auf die Bühne.

„Auf die gemeinsame Aufführung großer musikalischer Werke wie auch auf die prägenden Begegnungen mit Musikern freue ich mich schon sehr“, so der Springer. Von Vorteil als frisch gebackener Schulabsolvent sei es, nun einfacher längerfristig planen zu können. „Zum Beispiel lassen sich jetzt ohne Sorgen die kommenden Arbeitsphasen des Bundesjugendorchesters zusagen, welche vorerst auch im Vordergrund meiner musikalischen Unternehmungen stehen.“

Konzerte mit seinem Duopartner Ryo Yamanishi kann Krämer jetzt nach eigenen Angaben einfacher organisieren – auch wochentags – , weil „nicht nur die späten Nachmittage für Proben zur Verfügung“ stehen. Aufgrund seiner Ausrichtung auf Kammermusik versucht der Cellist derzeit, eine feste Besetzung zu finden, mit der er Konzerte veranstalten kann.

Auftritte mit Yamanishi kann sich Krämer in seiner Heimatstadt gut vorstellen: „Sehr gerne würden wir auch einmal in den Springer Konzerträumen auftreten.“ So würde er Lesungen, Kulturveranstaltungen, Trauungen oder Beerdigungen musikalisch begleiten wollen. Mit Bestattungsinstituten habe er bereits Kontakt aufgenommen.

Dabei soll es nicht bleiben: Krämer will auch Unterrichtserfahrung sammeln – „schließlich ist das Unterrichten auch Teil des Musikerdaseins. Deswegen baue ich momentan hier in Springe eine Celloklasse mithilfe der Internetplattform von PianoString(e) auf“.

Von Juliet Ackermann