Springe

Lieferschwierigkeiten gibt es derzeit in allen Bereichen – auch die Auto-Branche bleibt nicht verschont. Für Neuwagen gibt es lange Lieferzeiten, besonders junge Gebrauchtwagen werden langsam knapp.

„In der Produktion fehlen weltweit über eine Million Fahrzeuge“, sagt Autohändler Carsten Riegler aus Springe. Etliche Autos lägen in den Werken „auf Halde“ und könnten nicht fertiggestellt werden, ergänzt Thomas Holzer, Verkaufsleiter des Autohauses Mensenkamp in Springe, weil Elektronikbauteile, die vorwiegend in Fernost produziert werden, fehlten: „Das wird wohl auch noch bis tief ins nächste Jahr so bleiben.“

Die Folge: Bei Neuwagen gibt es derzeit „je nach Hersteller Lieferzeiten von sechs Monaten bis zu mehr als einem Jahr“, sagt Holzer. Daher steige die Nachfrage nach jungen Gebrauchtwagen. Die seien für Kunden „eine attraktive und sofort verfügbare Alternative zum Neufahrzeug“, sagt Karl-Heinz Bley, der Präsident des Kfz-Landesverbands Niedersachsen-Bremen.

Nachfrage schwer zu bedienen

Weil etwa Autovermieter und Werksmitarbeiter von Autoherstellern ihre Fahrzeuge aber wegen der Lieferengpässe länger fahren als sonst, könne auch diese Nachfrage immer schwerer bedient werden.

„Wir können keine zuverlässigen Lieferzusagen treffen, das schreckt Kunden ab“, sagt Holzer. Und: Auch die Anbieter von Gebrauchtwagen ziehen die Preise an, „die müssen wir an die Kunden weitergeben, damit wir noch etwas verdienen“.

Riegler sagt, er habe „im Moment noch guten Zulauf“ an Gebrauchtwagen, „weil wir sehr viele Connections in alle Richtungen haben“. Er kaufe im Moment alles, was er bekommen kann, „denn es geht eh' alles raus“. Keine Fahrzeuge mehr am Lager zu haben, sei „der Super-GAU", denn es müssten schließlich auch Leihautos vorgehalten werden für Kunden, die ihren eigenen Pkw gerade in der Werkstatt haben.

Kleine Delle bei Verkaufszahlen

Als im vorigen Jahr wegen der Corona-Krise keine Verkäufe möglich gewesen waren, habe es „eine kleine Delle“ bei den Verkaufszahlen gegeben, sagt Riegler. Seitdem seien sie „unglaublich hoch“, die Mobilität werde wieder „etwas höher aufgehängt“. Noch sei die Situation „nicht ganz so schlimm“. Riegler prognostiziert aber, dass es „ab Januar ein Riesenproblem“ werden wird.

Entspannt ist dagegen Salko Ademovic, Inhaber des Autohauses Springe in der Philipp-Reis-Straße. Bis auf „ein kleines Loch“ im vorigen Jahr, als während des Lockdowns die Zulassungsstellen geschlossen waren, „läuft es bei uns durchweg ganz gut“.

Wohnmobile weiter im Trend

Was Thomas Holzer beim Autohaus Mensenkamp beobachtet hat: Die Nachfrage nach Wohnmobilen, die während der Corona-Krise als Alternative zu Auslandsreisen stark angezogen hat, sei „ungebrochen“. Normalerweise würden die Mietfahrzeuge nach einer Weile aus dem Verkehr gezogen und verkauft werden. Weil aber auch in diesem Segment wegen Lieferengpässen keine neue Ware kommt, würden die Wohnmobile vorerst weiter vermietet, „wir haben da eine Vollauslastung“, so Holzer.

Von Jan-Erik Bertram