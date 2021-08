"KingsWAKE Festival" endet mit Farbschlacht

Springe

Corona machte auch den Ehrenamtlichen der Kreuzkirche immer wieder einen Strich durch die Rechnung, wenn es darum ging, Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Zahlreiche Aktionen mussten daher im vergangenen Jahr abgesagt werden. Umso größer war die Freude jetzt beim „KingsWAKE Festival“ in Springe, zu dem Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter eingeladen worden sind.

Mitte Juni hatten Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit der Kreuzkirche die Idee, ein Camp auf dem eigenen Grundstück zu veranstalten. Schließlich musste das überregionale Pfingstlager zwei Jahre hintereinander abgesagt werden. Innerhalb kurzer Zeit machten sich die Verantwortlichen Gedanken zur Finanzierung und natürlich zum Hygienekonzept. „In dieser kurzen Zeit erlebten wir wahre Wunder“, so Christian Arpad, einer der Initiatoren des Festivals. Eines der Wunder: Stolze 67 Teilnehmer kamen zur Veranstaltung, trotz wenig Zeit zur Werbung im Vorfeld.

Samuel Koch half der Glaube bei Krisenbewältigung

Fester Bestandteil des Hygienekonzeptes: Zum Festivalstart mussten alle Teilnehmer einen negativen Corona-Test vorweisen. Danach konnten die Zelte aufgebaut und das Gelände erkundet werden. Und zum Auftakt des Events kam sogar ein besonderer Gast nach Springe, nämlich Samuel Koch. Koch ist vor einigen Jahren bei der Sendung „Wetten, dass..?“ verunglückt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Koch stellte sich den Fragen der Festivalteilnehmer und berichtete davon, wie er die Krisen seines Lebens durch seinen Glauben an Gott meistert.

Am darauffolgenden Tag konnten die Teilnehmer an unterschiedlichen Workshops, wie zum Beispiel dem „Beauty-Zelt“, verschiedenen Bastel- und Bauangeboten, einem Gebetsparcours oder einem „Sumoringen“ teilnehmen. Eine Wasserschlacht sorgte für eine willkommene Abkühlung bei den Teilnehmern und Mitarbeitern.

Motto lautete „Wake and shine“

Das Festival stand unter dem Motto „Wake and shine“. Die Teilnehmer wurden am Abend im Gottesdienst dazu aufgerufen, für ihre Identität als Kinder Gottes aufzuwachen und Hoffnung in diese Welt zu bringen.

Krönender Abschluss war der Gottesdienst mit einer anschließenden Farbschlacht. „Der Aufwand für das Wochenende war es absolut wert, wenn man in die ausgelassenen Gesichter der Teilnehmer schaute. Nächstes Jahr beginnen wir hoffentlich etwas früher mit den Vorbereitungen für das Festival“, sagt Rudi Drews, Pastor der Kreuzkirche Springe.

Eingeladen waren Kinder im Alter von acht bis 18 Jahren.

Von Saskia Helmbrecht