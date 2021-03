Bennigsen

Erst hatte die Bundesregierung die Kirchen gebeten, an Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Doch im Beschluss der Bund-Länder-Runde fehlte der bei vielen Gemeinden umstrittene Passus. In Bennigsen und Lüdersen werden die evangelischen Gemeinden trotzdem auf Gottesdienste in den Kirchen verzichten.

Kirchenvorstand hat schweren Herzens Absage beschlossen

Einen entsprechenden Beschluss habe der Kirchenvorstand gefasst, teilte am Wochenende Pastor Jonathan Overlach mit. Demnach seien alle geplanten Gottesdienste von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag abgesagt. „Diese Entscheidung ist den Kirchenvorsteher*innen schwergefallen und gründet in der Überzeugung, dass dieser Schritt angesichts der bestehenden Infektionslage notwendig ist“, heißt es in Overlachs Stellungnahme.

Man sei zwar der Botschaft „Christus ist auferstanden!“ und deren Verkündigung verpflichtet, ganz besonders zu Ostern als Fest der Auferstehung, „nicht aber einer konkreten Form“, in der dies zu tun sei. Ein Präsenzgottesdienst bedeute, sich „gemeinsam mit vielen anderen in der Kirche zu einer bestimmten Zeit zu versammeln“. Doch genau das sei „aufgrund der Pandemielage für uns gerade nicht zu verantworten“, sagt Overlach. Er verweist auf steigende Inzidenzzahlen und tägliche Neuinfektionen im fünfstelliger Höhe. Auch Ministerpräsident Stephan Weil habe darum gebeten, „über das gesetzlich geregelte Maß hinaus Kontakte zu reduzieren“. Mit der Absage wolle man seinen solidarischen Beitrag dazu leisten.

Alternativ will die Gemeinde unter anderem das Format „Gottesdienst_zeitgleich“ für zu Hause am Karfreitag, zur Osternacht und am Ostersonntag anbieten. Für Gründonnerstag sei ein Videoimpuls über die Plattform Youtube geplant und für Ostersonntag ein Liveangebot über die Videokonferenz-Software Zoom. Details soll es auf der Internetseite der Gemeinde geben.

