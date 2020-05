Springe/Altenhagen I

An Bauprojekten mangelt es in Springe derzeit nicht. Eins davon ist die neue Kita, die an der Harmsmühlenstraße (Festplatz) entstehen soll. Doch die europaweite Ausschreibung gestaltet sich schwieriger als erwartet.

Im Februar hatte die Stadt die Ausschreibung veröffentlicht, stellte Fachbereichsleiterin Hanna Kahle dem Sozialausschuss vor. Das Fristende war für März angesetzt, wurde aber zunächst bis zum 24. April verlängert. Wegen der Corona-Pandemie sei es den interessierten Firmen nicht möglich gewesen, einige geforderte Nachweise bei der Stadt einzureichen, so Kahle. Allerdings haben die Firmen auch diese Frist nicht einhalten können, sodass eine neue Bekanntmachung der Ausschreibung erforderlich war – das ist am 6. Mai geschehen. Damit haben die Firmen nun bis zum 8. Juni Zeit, die erforderlichen Nachweise auf den Tisch zu legen. Sind Unternehmen dabei, die alle Kriterien erfüllen, werden sie aufgefordert, ein Angebot zu schicken. Die Auswertung, ob eine Firma geeignet ist, soll etwa eine Woche dauern. Die Angebote werden dann ebenfalls von der Verwaltung geprüft, erst dann geht es in die Verhandlungsphase, bis die Stadt endgültig ein Unternehmen mit dem Vorhaben beauftragen kann.

Kita soll 45 Krippen- und 75 Kindergartenplätze erhalten

Geplant ist, die Kita im Kita-Jahr 2021/22 in Betrieb nehmen zu können. Laut Kahle gebe es Firmen, die sich vorstellen könnten, die Kita zu bauen und zu betreiben. Die Stadt möchte sie dann anmieten. In der Einrichtung sollen 45 Krippen- und 75 Kindergartenplätze entstehen.

Mit der Ausschreibung sollte sowohl der Bau als auch der Betrieb der Einrichtung abgedeckt werden. Ein Bauherr könnte sich etwa mit einem externen Kita-Träger zusammenschließen. Betreiber und Bauherr würden dann einen Mietvertrag abschließen.

St.-Vincenz-Kita in Altenhagen I erhält neue Gruppe

Springe ist mit Altenhagen I in einen gemeinsamen Sozialraum eingeteilt, wenn es um die Planung von Kita-Plätzen geht. Und auch dort tut sich derzeit einiges. In der St.-Vincenz-Kita soll eine weitere Kindergartengruppe mit 25 Plätzen eingerichtet werden. Die Aufträge für die Umbaumaßnahmen wurden bereits erteilt, sagt Stefanie Stummeyer. Träger der Kita ist der kirchliche Kita-Verband Calenberger Land. Die Stadt hofft, die neue Gruppe zum 1. August eröffnen zu können. „Wegen der Corona-Pandemie kann es aber noch zu Verzögerungen kommen“, sagt Stummeyer.

Eine Anmeldung für die neue Gruppe im Rahmen der Kita-Platz-Vergabe-Runden ist allerdings noch nicht möglich, so Kahle.

