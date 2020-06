Springe

Die Lage für Familien bleibt angespannt. 305 Kinder haben nach Abschluss der zweiten Vergaberunde keinen Kitaplatz bekommen. „Noch ist aber einiges in Bewegung“, betont Verwaltungsmitarbeiterin Stefanie Stummeyer. Die Stadt geht daher davon aus, dass sich die Zahl in den kommenden Wochen um rund 100 reduzieren wird. „Das ist nicht unrealistisch.“

Zwei Drittel der 305 Plätze fehlen im Ü3-Bereich, ein Drittel sind Krippenplätze. Die Absagen an die Familien wurden bereits verschickt, jetzt haben sie die Möglichkeit, den Kontakt zur Stadt aufzunehmen und nach einer Lösung zu suchen. „Die Telefone laufen bei uns heiß. Wir hoffen aber, dass wir einige Kinder noch in der Tagespflege unterbekommen“, sagt Stummeyer. In den Kitas gibt es derzeit außerdem noch 30 freie Plätze. Das liegt daran, dass Eltern bei der Anmeldung nur begrenzt Wünsche angeben können.

Zusätzliche Plätze in Altenhagen

Zusätzliche Plätze sollen auch mit der Erweiterung der Kita in Altenhagen I entstehen. Für die konnten sich Eltern bislang noch nicht anmelden. Das liege daran, dass ein endgültiger Starttermin noch nicht feststeht. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, sodass der Wunsch bleibt, zum 1. August dort neue Plätze zu schaffen.“ Familien, die eine Absage bekommen haben, sollen eine Mail mit einer gesonderten Anmeldung für Altenhagen I bekommen. „Wir müssen diese Möglichkeit allen Eltern vorhalten, nicht nur den Altenhägenern.“

Außerdem geht Stummeyer davon aus, dass noch einige Kinder, die erst nach dem 1. August drei Jahre alt werden, noch in der Krippe bleiben können. „Im Regelfall endet ein Vertrag dann, wenn das Kind drei Jahre alt wird.“ All das könne individuell in einem Gespräch geklärt werden. „Lösungen werden sich erst im Zuge der Beratungen herausstellen.“ Zum Beispiel könne auch in Betracht gezogen werden, nach einer Kita außerhalb des Stadtgebietes zu suchen, wenn die Einrichtung zum Beispiel auf dem Arbeitsweg eines Elternteils liege.

In Völksen ist die Lage besonders problematisch

Was feststeht: In allen Sozialräumen fehlen derzeit Kita-Plätze. Besonders problematisch ist die Situation aber nach wie vor in Völksen, bestätigt Stummeyer. „Da brennt es am meisten.“

In Eldagsen ist die neue Kita Bunte Wiese in der Nordstraße im Dezember an den Start gegangen. Dort sind 25 Kindergarten- und 26 Krippenplätze entstanden. „Die Stadt tut, was sie kann.“ In Planung ist zudem eine Erweiterung der DRK-Kita in Gestorf. Für das Kita-Jahr 2021/22 ist vorgesehen, eine neue Kita in der Harmsmühlenstraße in Betrieb zu nehmen. In Bennigsen ist eine Nachnutzung der Peter-Härtling-Förderschule als Kita im Gespräch. Die schließt im Sommer 2021. Vor einem Jahr, nach Abschluss der zweiten Vergaberunde, haben rund 200 Kinder keinen Platz in einer Einrichtung bekommen.

Von Saskia Helmbrecht