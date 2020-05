Sozialdemokrat Phillipp Langrehr setzt sich mit nur einer Stimme Mehrheit in einer geheimen Wahl gegen Jürgen Kohlenberg in der Wahl des Ortsbürgermeisters durch. Jetzt will er die „offenen Projekte“ angehen, darunter die Schaffung von Kita-Plätzen und die Suche nach einem Grundstück für die Feuerwehr.