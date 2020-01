Springe

Das ist das Ergebnis mehrerer Gespräche zwischen Bürgermeister Christian Springfeld und Nik de Jong, Chef der Firma Sustainder. Das Unternehmen aus der niederländischen Grenzstadt Emmen hatte 2018 die europaweite Ausschreibung für die vom Rat beschlossene neue Straßenbeleuchtung gewonnen. Doch seit die neuen Laternen installiert und auf die neue Steuerung umgestellt sind, kommt es zu Schwierigkeiten: Laternen bleiben straßenzugweise nachts aus, brennen tagsüber oder gehen auch mal abwechselnd an und aus. Um zumindest nachts den Betrieb zu sichern, hatte die Stadt schon vor Wochen eine Art Notbetrieb eingerichtet: Dabei brennen einige Laternen rund um die Uhr, damit sie nachts nicht ungewollt ausgehen.

Inzwischen hat Sustainder in mehreren tagelangen Einsätzen der eigenen Mitarbeiter gut 1400 der 3057 Laternen überprüft – vorwiegend in der Kernstadt. Ergebnis: „Die ganz überwiegende Zahl der Fehlfunktionen konnte zwischenzeitlich auf Softwarefehler zurückgeführt werden“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Stadt und Unternehmen auf Anfrage dieser Zeitung. In den kommenden Tagen soll die Überprüfung auch in den Ortsteilen fortgesetzt werden.

Was ist überhaupt das Problem? Folgt man der Argumentation von Rathaus und Verwaltung, ist Springe der eigene Fortschritt zum Verhängnis geworden: Denn Sustainder hat zwar nach eigenen Angaben schon mit 60 000 Laternen für mehr als 260 Kunden Erfahrungen gesammelt. Nur eben nicht mit den Dämmerungssensoren, die in Springe zum Einsatz kommen. Die Technik aus Emmen kam demnach bislang nur mit Zeitschalttechnik in Berührung.

Die Sensoren haben den Vorteil, dass sich das Ein- und Ausschalten der Laternen an den Lichtverhältnissen orientiert – und nicht an der Uhrzeit: „Die intelligenten Lampen werden dauerhaft mit Strom versorgt“, erklärt de Jong.

So könnten sie nicht nur individuell gesteuert werden – sondern stünden auch stets bereit für „Zukunftstechnologien“, so der Geschäftsführer. Dazu könnte die Versorgung mit freiem Internet per Funk gehören, aber auch das Ansteuern per Smartphone.

Kurzfristig kollidiert all das jedoch massiv mit der Laternenprogrammierung. Gelöst werden soll das Problem in den kommenden Wochen: Die Software wird nun überarbeitet. Springfeld schätzt, dass die Programmierung zwei bis drei Wochen in Anspruch nimmt. Danach muss das Programm in jeder der Laternen neu installiert werden. Das sei allerdings auch per Fernsteuerung möglich. Dass es an der Software liegt, ist aus Sicht des Bürgermeisters sogar ein Vorteil: „Fehler in der Hardware machen meist einen aufwendigen Austausch der ganzen Leuchte erforderlich.“

De Jong entschuldigt sich in der Stellungnahme ausdrücklich für den Ärger der vergangenen Wochen: „Wir bedauern sehr, dass diese wichtige Umstellung aufgrund der Fehler in der Software in Springe nicht auf Anhieb funktioniert hat.“

Die neuen Laternen haben die Stadt gut 1,5 Millionen Euro gekostet. Für einen Teil der Summe gab es öffentliche Fördergelder. Doch auch die Grundstückseigentümer haben über die wiederkehrenden Beiträge mitgezahlt – und zwar nicht zu knapp: Allein 827 000 Euro werden auf die Betroffenen verteilt.

Von Christian Zett