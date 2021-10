Springe/Hannover

Man könnte sagen, dass sich gar nicht so viel getan hat in diesen 19 Jahren. Die CDU im Umbruch, eine Partei, die nicht nur um ihre Zukunft ringt, sondern auch darum, weiblicher zu werden, mehr Frauen in den Bundestag zu holen. Aber natürlich hat sich viel getan, in der Welt, in Deutschland, im Bundestag. Und auch bei Maria Flachsbarth.

Die 58-Jährige hat 19 Jahre lang ihren Wahlkreis und damit auch Springe in Berlin vertreten. Hat sich dort einen Namen gemacht, hat viel gearbeitet – und viel geleistet. Eine Arbeit, die schließlich zu zwei Staatssekretärinnenposten geführt hat, im Landwirtschafts- und im Entwicklungshilfministerium.

Gesundheit von Tier und Mensch ist ihr Thema

Flachsbarth hat die Welt gesehen zwischen Eldagsen und der EU, zwischen Alvesrode und dem afrikanischen Kontinent. Hat für und in ihrem Wahlkreis Politik gemacht. Hat sich als gelernte Tierärztin politisch mit der Gesundheit von Tier und Mensch, mit Antibiotika und erneuerbaren Energien befasst.

Sie weiß, dass einige dieser Themen öffentlich oft unter dem Radar laufen. Stolz ist sie trotzdem über das, was sie erreicht hat. „Dass bei Legehennen die Schnäbel nicht mehr gekürzt werden dürfen, das hat auch mit mir zu tun“, sagt sie. Auch Corona spielt in ihrer Arbeit ganz akut eine Rolle: „Die Frage ist: Wie können wir Pandemien vermeiden, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden?“

2002 zog Flachsbarth in den Bundestag ein

Flachsbarth, geboren und aufgewachsen in NRW, trat nach der Wiedervereinigung in die CDU ein, arbeitete bald mit, übernahm Ämter und Aufgaben. Und kam, inzwischen in Hannover wohnend, 2002 recht unverhofft auf einen guten Listenplatz für den Bundestag. Der Einzug gelang in demselben Jahr – und danach noch vier weitere Male. Den Wahlkreis direkt zu gewinnen, das hat sie nie geschafft: Stets war der SPD-Kandidat (ab 2005 Matthias Miersch) vorne. Sie und Miersch, sie haben trotzdem eng zusammengearbeitet für den Wahlkreis, sich über Parteigrenzen und jenseits von Koalitionen ausgetauscht und engagiert.

Frühzeitig hatte Flachsbarth angekündigt, dass sie 2021 nicht mehr antritt – ihren Platz im Bundestag hat JU-Deutschlandchef Tilman Kuban am 26. September über die Liste für die CDU erhalten. „Es ist für mich der richtige Zeitpunkt“, sagt Flachsbarth: „Ich gehe im Guten.“ Überhaupt, 19 Jahre im Bundestag, was für ein Glück, findet sie: „Wer darf schon Mitglied des Bundestages sein, wer hat schon diese Chance?“

Dramatisch war die Eurokrise

Zu den dramatischsten Momenten ihrer 19 Jahre im Parlament zählt Flachsbarth die Eurokrise samt der großen Rettungsschirme: „Bundesbankpräsident Axel Weber hat uns damals klar gemacht: Wir können mehr Zeit einfordern. Aber wenn wir nicht sofort entscheiden, könnte das krasse Konsequenzen haben.“ Nur eine Woche sei für das Gesetz damals von der ersten Lesung im Bundestag bis zur Unterschrift des Bundespräsidenten vergangen – ein unglaublich hohes Tempo für den dortigen Politikbetrieb.

Zweiter größerer Einschnitt: der Einzug der AfD in den Bundestag. „Das hat die Stimmung und die Atmosphäre im Haus nachhaltig und grundsätzlich verändert“, sagt Flachsbarth. Sie habe zu allen Fraktionen stets gute Kontakte gepflegt, „auch zu den Linken“ – aber von der AfD „halte ich mich fern“. Viele der AfD-Abgeordneten „profilieren sich auf Kosten anderer, häufig Schwächerer“; für Flachsbarth ist das „unanständig“. Es störe sie nicht, wenn man die CDU eine Altpartei nenne, „alles gut – aber beim Wort Volksverräter hört es für mich auf“.

Mit der AfD muss sich nun ihr Nachfolger Kuban herumschlagen - ein Mann, offensichtlich. Dass die Frauenquote in der neuen CDU-Fraktion niedrig bleibt (23,5 Prozent) – bedauert Flachsbarth das? „Klares Ja“, sagt sie. Sie hatte sich im Vorfeld um eine Kandidatin bemüht: „Es müssen mehr Frauen in die Parlamente – und das nicht nur für schöne Fotos, sondern weil sie unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen einbringen.“

CDU „darf keine Klientelpartei sein“

Wie muss sich die CDU verändern, um mehr Frauen einzubinden und um aus der Krise zu kommen? „Wir müssen unseren Anspruch, eine Volkspartei zu sein, beibehalten“, fordert Flachsbarth. Das bedeute nicht nur eine bestimmte Größe zu erreichen, „sondern auch unterschiedliche Strömungen aufzunehmen“ – man dürfe „keine Klientelpartei“ sein. Vor einem Rechtsruck warnt Flachsbarth ausdrücklich: Das Wahlergebnis habe „nicht daran gelegen, dass wir konservativer sein müssen“, ist sie überzeugt. Zu einer Volkspartei gehöre es auch, sich an der Mitte der Gesellschaft zu orientieren.

Gleichzeitig habe man es als CDU traditionellen Wählern wie Handwerkern und Landwirten „nicht immer einfach gemacht“. Man dürfe sich vor Herausforderungen nicht drücken, müsse diese aber besser kommunizieren.

„Frauen haben immer noch die meiste Care-Arbeit“

Und die Frauen? „Wir sind nach wie vor eine Partei, in der man sich hochdienen muss, um Verantwortung zu übernehmen“, sagt Flachsbarth. Doch dazu hätten Frauen „keine Lust und keine Zeit“, vor allem, solange es noch schwer für sie bleibe, Familie und Beruf zu vereinbaren: „In der Realität haben die Frauen immer noch die meiste Care-Arbeit, egal, ob es um Kinder oder um ältere Angehörige geht.“ Zwölf Städte und Gemeinden im Süden der Region umfasste Flachsbarths Wahlkreis – Springe? Habe „eine hohe Lebensqualität“, sagt die CDU-Frau: „Aber die Stadt kämpft natürlich auch immer gegen ihre geografische Lage am Rand der Region.“ Springe verdeutliche aber die Vielfalt des Wahlkreises: „Jede Kommune ist anders. Und ein Ort wie Eldagsen ist wieder anders als der Rest der Stadt.“

Ihre Zelte im Bundestag bricht Flachsbarth gerade ab; als Staatssekretärin bleibt sie noch im Amt, bis die nächste Regierung offiziell startet. Zu Hause freut sie sich darauf, mehr Zeit für ganz normale Dinge zu haben. Familie, Theater, Kino, Gartenarbeit – und einfach mal richtig ausmisten. Ihr Mann und sie scherzen oft, sie seien „30 Jahre verheiratet, davon 19 Jahre getrennt lebend“, sagt Flachsbarth. Dabei ist das eigentlich gar kein Scherz: „Mein Mann hat manchmal einen Termin mit meinem Büro gemacht, damit wir uns treffen konnten.“

Von Christian Zett